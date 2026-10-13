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Υπόθεση Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι συμπληρωματικές απολογίες των τριών συλληφθέντων μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Marfin Marfin Bank Εμπρησμός Τρομοκρατική επίθεση

Υπόθεση Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι συμπληρωματικές απολογίες των τριών συλληφθέντων μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας – Ένταση στα δικαστήρια κατά τη μεταγωγή τους

Υπόθεση Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι συμπληρωματικές απολογίες των τριών συλληφθέντων μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου
Βασιλική Κόκκαλη
Προθεσμία για να απολογηθούν συμπληρωματικά την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010, όταν τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο εκ των κατηγορούμενων αναμένεται να απολογηθούν στις 21 Οκτωβρίου ενώ ο τρίτος στις 23 Οκτωβρίου. Να σημειωθεί ότι και οι τρεις καλούνται να απολογηθούν συμπληρωματικά μετά την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους έπειτα από σχετικό αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία.

Ειδικότερα, σε βάρος των τριών κατηγορούμενων και μετά το ανακριτικό αίτημα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε συμπληρωματική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα σχετικά με ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, στη δικογραφία δεν έχουν συμπεριληφθεί προς ώρας νέα στοιχεία που να σχετίζονται με το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο σε βάρος τους. Μετά και τις συμπληρωματικές απολογίες των τριών κατηγορούμενων η ανάκριση για την υπόθεσης της Marfin θα ολοκληρωθεί και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών. Αν οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν τελικά σε δίκη και με τις νέες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν (θα το κρίνει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών) τότε δεν θα δικαστούν από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο οποίο μετέχουν κατά πλειοψηφία απλοί πολίτες αλλά από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που απαρτίζεται μόνο από δικαστικούς λειτουργούς.

Μάλιστα σήμερα κατά τη μεταγωγή των κατηγορούμενων στα δικαστήρια για τη λήψη της προθεσμίας σημειώθηκαν μικρής έντασης μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων αλληλέγγυων.
Βασιλική Κόκκαλη

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