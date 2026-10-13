Χανιά: Είχε μάθει κολύμπι μόλις τις τελευταίες ημέρες ο 22χρονος που βρέθηκε νεκρός - «Του λέγαμε να μην μπει»
Χανιά: Είχε μάθει κολύμπι μόλις τις τελευταίες ημέρες ο 22χρονος που βρέθηκε νεκρός - «Του λέγαμε να μην μπει»
Το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε να μπει στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή - Συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον αποτρέψουν
Μόλις τις τελευταίες ημέρες είχε μάθει να κολυμπά ο 22χρονος που έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, στα Χανιά, όπου είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα της Δευτέρας (12/10).
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός από την Ινδία, εργαζόταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε ξενοδοχείο της περιοχής και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος το τελευταίο διάστημα, καθώς είχε καταφέρει να μάθει κολύμπι.
Το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε να μπει στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ωστόσο εκείνος βούτηξε και όταν δεν επέστρεψε, σήμανε συναγερμός στις Αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Η επιχείρηση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Το πρωί της Τρίτης (13/10), ιδιώτης δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση εντόπισε τον 22χρονο νεκρό, βάζοντας τραγικό τέλος στις προσπάθειες εντοπισμού του.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός από την Ινδία, εργαζόταν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε ξενοδοχείο της περιοχής και, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος το τελευταίο διάστημα, καθώς είχε καταφέρει να μάθει κολύμπι.
Το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε να μπει στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνάδελφοί του προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, ωστόσο εκείνος βούτηξε και όταν δεν επέστρεψε, σήμανε συναγερμός στις Αρχές με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Η επιχείρηση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.
Το πρωί της Τρίτης (13/10), ιδιώτης δύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση εντόπισε τον 22χρονο νεκρό, βάζοντας τραγικό τέλος στις προσπάθειες εντοπισμού του.
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