Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
58χρονη στη Θεσσαλονίκη έβαζε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος
58χρονη στη Θεσσαλονίκη έβαζε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος
Η γυναίκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών - «Έχω φύγει από το σπίτι μου, καθώς φοβάμαι πολύ» κατέθεσε το θύμα
Καταδικάστηκε 58χρονη γυναίκα που έβαλε φωτιά στην εξώπορτα της γειτόνισσάς της στη Θεσσαλονίκη, επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος από το διαμέρισμα.
Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, κρίνοντας ότι ενήργησε έχοντας μειωμένο καταλογισμό.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, όλα ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της στην περιοχή της Τούμπας και διαπίστωσε υπολείμματα φωτιάς στην εξώπορτα του διαμερίσματός της. Ακολούθησαν άλλα δύο περιστατικά, στα οποία η κατηγορούμενη επιχείρησε εκ νέου να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα.
«Την είδα από το ματάκι της εξώπορτας και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτή. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία 50 χρόνια και δεν είχαμε προβλήματα. Αρχικά διαπίστωσα ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν σκισμένη και είχε χαρακιές, και μετά ακολούθησαν οι φωτιές», κατέθεσε.
Όπως είπε η παθούσα, η κατηγορούμενη έβαζε φωτιά χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες και κολόνια. «Έχω φύγει από το σπίτι μου, καθώς φοβάμαι πολύ», είπε.
Ο γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε από τον πατέρα του τις πράξεις που έκανε η μητέρα του. «Νόμιζε ότι άκουγε φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και την ενοχλούσαν, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ψυχικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το καταλάβαμε μετά το συμβάν, καθώς δεν μου είχε δείξει κάτι τέτοιο. Θα αποκαταστήσουμε εμείς τις φθορές που προκλήθηκαν», κατέθεσε.
Η κατηγορούμενη δεν προσήλθε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η εντολέας του αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και ζητά συγγνώμη για τη συμπεριφορά της, η οποία αποδίδεται στο θέμα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει. Πλέον, όπως είπε, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα και δεν θα προκληθούν νέα επεισόδια.
Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, κρίνοντας ότι ενήργησε έχοντας μειωμένο καταλογισμό.
Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, όλα ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της στην περιοχή της Τούμπας και διαπίστωσε υπολείμματα φωτιάς στην εξώπορτα του διαμερίσματός της. Ακολούθησαν άλλα δύο περιστατικά, στα οποία η κατηγορούμενη επιχείρησε εκ νέου να βάλει φωτιά στο διαμέρισμα.
«Την είδα από το ματάκι της εξώπορτας και έτσι κατάλαβα ότι είναι αυτή. Μένουμε στην ίδια πολυκατοικία 50 χρόνια και δεν είχαμε προβλήματα. Αρχικά διαπίστωσα ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν σκισμένη και είχε χαρακιές, και μετά ακολούθησαν οι φωτιές», κατέθεσε.
Όπως είπε η παθούσα, η κατηγορούμενη έβαζε φωτιά χρησιμοποιώντας χαρτοπετσέτες και κολόνια. «Έχω φύγει από το σπίτι μου, καθώς φοβάμαι πολύ», είπε.
Ο γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ανέφερε ότι πληροφορήθηκε από τον πατέρα του τις πράξεις που έκανε η μητέρα του. «Νόμιζε ότι άκουγε φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και την ενοχλούσαν, αλλά αυτό έχει να κάνει με το ψυχικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το καταλάβαμε μετά το συμβάν, καθώς δεν μου είχε δείξει κάτι τέτοιο. Θα αποκαταστήσουμε εμείς τις φθορές που προκλήθηκαν», κατέθεσε.
Η κατηγορούμενη δεν προσήλθε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος γνωστοποίησε ότι η εντολέας του αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και ζητά συγγνώμη για τη συμπεριφορά της, η οποία αποδίδεται στο θέμα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει. Πλέον, όπως είπε, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα και δεν θα προκληθούν νέα επεισόδια.
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