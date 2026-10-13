Καταδικάστηκε ο 21χρονος Ρομά που ξυλοκόπησε τον διανομέα στο Αργοστόλι, αθωώθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος
Καταδικάστηκε ο 21χρονος Ρομά που ξυλοκόπησε τον διανομέα στο Αργοστόλι, αθωώθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος
Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν είχε γίνει στις 4 Ιουλίου του 2025 στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου όταν μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων και ο 21χρονος είχαν κοροϊδέψει τον 35χρονο διανομέα επειδή δεν έπαιρνε μπροστά η μοτοσυκλέτα του
Ποινή φυλάκισης τρισήμιση ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας στον 21χρονο Ρομά που είχε γρονθοκοπήσει άγρια τον 35χρονο διανομέα στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος, 19 ετών αθωώθηκε.
Για τον 21χρονο που είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή, για τον άγριο ξυλοδαρμό του διανομέα, μέτρησε η κατάθεση του θύματος ο οποίος ανέφερε ότι το δράστης επέδειξε στη συνέχεια ειλικρινή μεταμέλεια, ότι τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο οι γονείς του ενώ παράλληλα προέβησαν σε αποζημίωση πληρώνοντας τα νοσήλεια του.
Μετά από αυτή την κατάθεση το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ αποφασίστηκε η ποινή του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και έτσι αφέθηκε ελεύθερος. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον 19χρονο, το θύμα δήλωσε ότι δεν είχε συμμετοχή στην όλη πράξη, δηλαδή στον ξυλοδαρμό οπότε και στο δικαστήριο τον αθώωσε.
«Θέλω να εξάρω τη στάση του εντολέα μου και παθόντα, Σταύρου Πίκουλη, ο οποίος, λειτουργώντας με γνώμονα την ηθική και την αξιοπρέπειά του, αθώωσε, κατ’ουσίαν, τον δεύτερο κατηγορούμενο, ενώ δέχτηκε την ειλικρινή μεταμέλεια του πρώτου, συντείνοντας με τη μαρτυρία του, στην αποφυλάκισή του. Τα εύσημα της έδρας, της υπεράσπισης, καθώς και του κοινού, που παρευρέθηκε στη διαδικασία αποτελούν το μεγαλύτερο παράσημο για τον ίδιο» δήλωσε στο protothema.gr o δικηγόρος του παθόντα, Πασχάλης Παπαδόπουλος.
Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί και κατηγορούνται ακόμη τέσσερα άτομα, για τα οποία, λόγω της ηλικίας τους, η δικογραφία διαχωρίστηκε και θα δικαστούν στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κεφαλονιάς.
Ο 35χρονος διανομέας είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πως όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, στις 4 Ιουλίου του 2025, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, αφότου παρέλαβε μία παραγγελία προς παράδοση από ψητοπωλείο της περιοχής και διαπίστωσε ότι η μοτοσικλέτα του παρουσίασε μηχανική βλάβη. Τότε ξεκίνησε να την μετακινεί με τα χέρια του προκειμένου να τη μεταφέρει σε άλλο σημείο και, όσο προσπαθούσε να εκκινήσει τον κινητήρα, είδε μια ομάδα ατόμων, περίπου δέκα Ρομά, να τον χλευάζουν.
Ο διανομέας περιέγραψε πως δεχόταν ύβρεις και υποτιμητικά σχόλια όπως «είσαι χαζός» και άλλες τέτοιες κουβέντες επειδή είχε «μείνει» με τη μοτοσυκλέτα του και ζήτησε από τα άτομα αυτά να μην ασχολούνται μαζί του για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και να συνεχίσει την εργασία του, έχοντας, μάλιστα, αντιληφθεί ότι ήταν πολύ μικρότερα σε ηλικία από τον ίδιο. Ωστόσο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί, αφού ο 19χρονος που τον σχολίαζε δεν έμεινε στα λόγια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μαζί με τα υπόλοιπα άτομα της παρέας του, ενώ ο 21χρονος φίλος του τον χτύπησε δυνατά με γροθιά στο πρόσωπο.
Αμέσως μετά άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και οι υπόλοιποι, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, τον αυχένα και άλλα σημεία του σώματός του. Από την επίθεση που έγινε με μανία από συνολικά έξι άτομα, ο 35χρονος διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά καθώς, μεταξύ άλλων, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Μάλιστα, εκτός από τον ίδιο, οι δράστες ξέσπασαν και στη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για την εργασία του, αφού κατά τη διάρκεια του περιστατικού την έσερναν στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές.
Για τον 21χρονο που είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή, για τον άγριο ξυλοδαρμό του διανομέα, μέτρησε η κατάθεση του θύματος ο οποίος ανέφερε ότι το δράστης επέδειξε στη συνέχεια ειλικρινή μεταμέλεια, ότι τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο οι γονείς του ενώ παράλληλα προέβησαν σε αποζημίωση πληρώνοντας τα νοσήλεια του.
Μετά από αυτή την κατάθεση το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ αποφασίστηκε η ποινή του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και έτσι αφέθηκε ελεύθερος. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον 19χρονο, το θύμα δήλωσε ότι δεν είχε συμμετοχή στην όλη πράξη, δηλαδή στον ξυλοδαρμό οπότε και στο δικαστήριο τον αθώωσε.
«Θέλω να εξάρω τη στάση του εντολέα μου και παθόντα, Σταύρου Πίκουλη, ο οποίος, λειτουργώντας με γνώμονα την ηθική και την αξιοπρέπειά του, αθώωσε, κατ’ουσίαν, τον δεύτερο κατηγορούμενο, ενώ δέχτηκε την ειλικρινή μεταμέλεια του πρώτου, συντείνοντας με τη μαρτυρία του, στην αποφυλάκισή του. Τα εύσημα της έδρας, της υπεράσπισης, καθώς και του κοινού, που παρευρέθηκε στη διαδικασία αποτελούν το μεγαλύτερο παράσημο για τον ίδιο» δήλωσε στο protothema.gr o δικηγόρος του παθόντα, Πασχάλης Παπαδόπουλος.
Πως έγινε το βίαιο επεισόδιοΥπενθυμίζεται ότι το συμβάν είχε γίνει στις 4 Ιουλίου του 2025 στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου όταν μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων και ο 21χρονος είχαν κοροϊδέψει τον 35χρονο διανομέα επειδή δεν έπαιρνε μπροστά η μοτοσυκλέτα του.
Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί και κατηγορούνται ακόμη τέσσερα άτομα, για τα οποία, λόγω της ηλικίας τους, η δικογραφία διαχωρίστηκε και θα δικαστούν στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Κεφαλονιάς.
Ο 35χρονος διανομέας είχε περιγράψει στους αστυνομικούς πως όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, στις 4 Ιουλίου του 2025, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, αφότου παρέλαβε μία παραγγελία προς παράδοση από ψητοπωλείο της περιοχής και διαπίστωσε ότι η μοτοσικλέτα του παρουσίασε μηχανική βλάβη. Τότε ξεκίνησε να την μετακινεί με τα χέρια του προκειμένου να τη μεταφέρει σε άλλο σημείο και, όσο προσπαθούσε να εκκινήσει τον κινητήρα, είδε μια ομάδα ατόμων, περίπου δέκα Ρομά, να τον χλευάζουν.
Ο διανομέας περιέγραψε πως δεχόταν ύβρεις και υποτιμητικά σχόλια όπως «είσαι χαζός» και άλλες τέτοιες κουβέντες επειδή είχε «μείνει» με τη μοτοσυκλέτα του και ζήτησε από τα άτομα αυτά να μην ασχολούνται μαζί του για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και να συνεχίσει την εργασία του, έχοντας, μάλιστα, αντιληφθεί ότι ήταν πολύ μικρότερα σε ηλικία από τον ίδιο. Ωστόσο, το περιστατικό δεν έληξε εκεί, αφού ο 19χρονος που τον σχολίαζε δεν έμεινε στα λόγια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του μαζί με τα υπόλοιπα άτομα της παρέας του, ενώ ο 21χρονος φίλος του τον χτύπησε δυνατά με γροθιά στο πρόσωπο.
Αμέσως μετά άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και οι υπόλοιποι, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, τον αυχένα και άλλα σημεία του σώματός του. Από την επίθεση που έγινε με μανία από συνολικά έξι άτομα, ο 35χρονος διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά καθώς, μεταξύ άλλων, υπέστη πολλαπλά κατάγματα στη γνάθο και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Μάλιστα, εκτός από τον ίδιο, οι δράστες ξέσπασαν και στη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για την εργασία του, αφού κατά τη διάρκεια του περιστατικού την έσερναν στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές.
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