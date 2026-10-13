Καταδικάστηκε ο 21χρονος Ρομά που ξυλοκόπησε τον διανομέα στο Αργοστόλι, αθωώθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν είχε γίνει στις 4 Ιουλίου του 2025 στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου όταν μια ομάδα ατόμων μεταξύ των οποίων και ο 21χρονος είχαν κοροϊδέψει τον 35χρονο διανομέα επειδή δεν έπαιρνε μπροστά η μοτοσυκλέτα του