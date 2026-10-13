Ο Γιάννης Ζουγανέλης κινείται νομικά, έγραψαν ότι πέθανε η σύζυγός του: Τα έχασα, μόνο όταν σήκωσε το τηλέφωνο ηρέμησα
Ο Γιάννης Ζουγανέλης κινείται νομικά, έγραψαν ότι πέθανε η σύζυγός του: Τα έχασα, μόνο όταν σήκωσε το τηλέφωνο ηρέμησα
«Παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα», είπε ο ηθοποιός
Τη νομική οδό σκοπεύει να ακολουθήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης έπειτα από δημοσίευμα που κυκλοφόρησε και ανέφερε πως η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση και άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές. Ο ίδιος ανησύχησε και προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη και μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο, κατάφερε να ηρεμήσει.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης εξομολογήθηκε αρχικά: «Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός Γιώργος Γεωργίου είχε αναρτήσει την είδηση στο προφίλ του στο Facebook και λίγη ώρα αργότερα έσβησε το post, επισημαίνοντας πως ενημερώθηκε ότι ήταν ψέμα. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης, δεν μίλησε μαζί του: «Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση».
Ο Γιώργος Γεωργίου στην ανάρτηση που έκανε, σημειώνοντας πως έγινε λάθος, εξήγησε πως είδε την είδηση να κυκλοφορεί σε βίντεο στο Youtube και στράφηκε κατά του προσώπου που κρύβεται πίσω από αυτό.
«Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει... Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει. Από εδώ το είδα. Ντροπή και αίσχος σου ηλίθιε... Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει... Γιατί το έκανες αυτό;», έγραψε.
Ο ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η ψευδής είδηση και άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές. Ο ίδιος ανησύχησε και προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη και μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο, κατάφερε να ηρεμήσει.
Ο Γιάννης Ζουγανέλης εξομολογήθηκε αρχικά: «Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός Γιώργος Γεωργίου είχε αναρτήσει την είδηση στο προφίλ του στο Facebook και λίγη ώρα αργότερα έσβησε το post, επισημαίνοντας πως ενημερώθηκε ότι ήταν ψέμα. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης, δεν μίλησε μαζί του: «Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση».
Ο Γιώργος Γεωργίου στην ανάρτηση που έκανε, σημειώνοντας πως έγινε λάθος, εξήγησε πως είδε την είδηση να κυκλοφορεί σε βίντεο στο Youtube και στράφηκε κατά του προσώπου που κρύβεται πίσω από αυτό.
«Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει... Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει. Από εδώ το είδα. Ντροπή και αίσχος σου ηλίθιε... Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει... Γιατί το έκανες αυτό;», έγραψε.
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