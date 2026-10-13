Σκέρτσος για την απαγόρευση των social media στους ανηλίκους: Οι εταιρείες τεχνολογίας κερδοσκοπούν με την ψυχική υγεία των παιδιών
Σκέρτσος για την απαγόρευση των social media στους ανηλίκους: Οι εταιρείες τεχνολογίας κερδοσκοπούν με την ψυχική υγεία των παιδιών
Ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων να παραμερίσουν τον αντιπολιτευτικό ακτιβισμό και να στηρίξουν το προωθούμενο νομοσχέδιο
Στην ανάγκη άμεσης λήψης αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό που συνειδητά επιδιώκουν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης επισήμανε ο κ. Άκης Σκέρτσος παρουσιάζοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους».
Ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων να παραμερίσουν τον αντιπολιτευτικό ακτιβισμό και να στηρίξουν το προωθούμενο νομοσχέδιο προκειμένου να εκπεμφθεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τις εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες όπως είπε «κερδοσκοπούν με την ψυχική υγεία των παιδιών» αλλά και προς την Ε.Ε. που καθυστερεί να δημιουργήσει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό και κυρωτικό πλαίσιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι η Ελλάδα με τέσσερις ακόμα ευρωπαϊκές χώρες πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες «προκειμένου η ΕΕ να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ψηφιακής προστασίας. Αποδείχθηκε ότι έχουμε μεν πλαίσιο προστασίας αλλά η προστασία δεν έχει έρθει εκ τους αποτελέσματος» εξηγώντας παράλληλα ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δεν πρόκειται να αυτοπεριοριστούν. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για εταιρείες όπως η Meta είπε: «Τα παιδία παραμένουν εκτεθειμένα στους αλγορίθμους και στην ανεύθυνη στάση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας οι οποίες αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις ως προς το πόσο αυστηροί, συστηματικοί θέλουμε να γίνουμε προκειμένου το ρυθμιστικό και κυρωτικό πλαίσιο να γίνει αποτελεσματικό γιατί σήμερα δεν είναι».
«Τα δεδομένα των παιδιών μας σήμερα υπονομεύονται και αξιοποιούνται για να βγάζουν επιχειρηματικό κέρδος οι εταιρείες. Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών κερδοσκοπεί πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών μας. Και σήμερα έχουμε μια ευκαιρία, όλες οι πτέρυγες της Βουλής να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα: ότι με την ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Θέτουμε εύλογους, αναλογικούς και αποτελεσματικούς κανόνες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αν χαθούμε σε υποσημειώσεις για επι μέρους διαβαθμίσεις και κατηγορίες να είστε σίγουροι ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα βρει το στόχο της. Γι αυτό και είναι λιτό το νομοσχέδιο και απολύτως ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός.
Ο ίδιος επικαλέστηκε τον πρόσφατο εξωδικαστικό συμβιβασμό τον οποίο αναγκάστηκε να υπογράψει η Meta με αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. «Κρίθηκε ότι η εταιρεία πρέπει να αποζημιώσει με 18 δις δολάρια τις πολιτείες ώστε να παρέχουν στους πολίτες προγράμματα εκπαίδευσης ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για κινδύνους κατάχρησης. Υποχρέωσε την ΜΕΤΑ να υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων που θα αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης πλατφορμών με τα παιδιά. Να πιέσουμε πλέον ως οργανωμένες κοινωνίες τις εταιρείες ώστε να γίνουν πιο υπεύθυνες και ειλικρινείς σε όσα κάνουν γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει ότι είναι ειλικρινείς για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα» σημείωσε για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών είναι τεράστια και απαιτείται η οργανωμένη αντίδραση της Ε.Ε. προκειμένου να τεθεί φραγμός σε καταχρηστικές πρακτικές.
Παράλληλα, ο κ Σκέρτσος έσπευσε να διευκρινίσει ότι η κυβέρνηση «δεν δαιμονοποιεί την τεχνολογία. Επιθυμεί ωστόσο την ρύθμισή της αλλιώς οι επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών θα είναι δραματική» παραθέτοντας τα στοιχεία των δεικτών της Πίζα που για πρώτη φορά συνδέουν τον ψηφιακό εθισμό με την υποχώρηση των μαθησιακών επιδόσεων.
«Υπάρχει μια πολιτική ευκαιρία να εκπέμψουμε εικόνα ομόνοιας, συμφωνίας και συναινέσεων προς τη διεθνή σκηνή. Προς την ΕΕ αλλά και ακόμα περισσότερο προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Μόνο 3 εξ αυτών έχουν ετήσιο τζίρο 800 δις δολάρια. Κεφαλαιοποίοηση 6 τρις δολάρια. Τα μεγέθη είναι αστρονομικά. Καταλαβαίνετε την αναλογία με το δικό μας ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι επιχειρεί να κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός εδώ και 2 χρόνια όταν από το βήμα του ΟΗΕ κατέγραψε το πρόβλημα και εισηγήθηκε ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση σε εθνικό αλλά πρωτίστως σε υπερεθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ και η ψηφιακή αγορά ρυθμίζεται κατεξοχήν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεσμευτικά. Άρα οι προτάσεις για πιο τολμηρές παρεμβάσεις αν αυτές αποκλίνουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι άκυρες και μια τρύπα στο νερό» ανέφερε σε άλλο σημείο
Ο υπουργός Επικρατείας κάλεσε το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων να παραμερίσουν τον αντιπολιτευτικό ακτιβισμό και να στηρίξουν το προωθούμενο νομοσχέδιο προκειμένου να εκπεμφθεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τις εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες όπως είπε «κερδοσκοπούν με την ψυχική υγεία των παιδιών» αλλά και προς την Ε.Ε. που καθυστερεί να δημιουργήσει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό και κυρωτικό πλαίσιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι η Ελλάδα με τέσσερις ακόμα ευρωπαϊκές χώρες πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες «προκειμένου η ΕΕ να αντιληφθεί την αναγκαιότητα ψηφιακής προστασίας. Αποδείχθηκε ότι έχουμε μεν πλαίσιο προστασίας αλλά η προστασία δεν έχει έρθει εκ τους αποτελέσματος» εξηγώντας παράλληλα ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δεν πρόκειται να αυτοπεριοριστούν. Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για εταιρείες όπως η Meta είπε: «Τα παιδία παραμένουν εκτεθειμένα στους αλγορίθμους και στην ανεύθυνη στάση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας οι οποίες αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις ως προς το πόσο αυστηροί, συστηματικοί θέλουμε να γίνουμε προκειμένου το ρυθμιστικό και κυρωτικό πλαίσιο να γίνει αποτελεσματικό γιατί σήμερα δεν είναι».
«Τα δεδομένα των παιδιών μας σήμερα υπονομεύονται και αξιοποιούνται για να βγάζουν επιχειρηματικό κέρδος οι εταιρείες. Το επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών κερδοσκοπεί πάνω στην ψυχική υγεία των παιδιών μας. Και σήμερα έχουμε μια ευκαιρία, όλες οι πτέρυγες της Βουλής να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα: ότι με την ψυχική υγεία των παιδιών μας δεν παίζουμε. Θέτουμε εύλογους, αναλογικούς και αποτελεσματικούς κανόνες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αν χαθούμε σε υποσημειώσεις για επι μέρους διαβαθμίσεις και κατηγορίες να είστε σίγουροι ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα βρει το στόχο της. Γι αυτό και είναι λιτό το νομοσχέδιο και απολύτως ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός.
Ο ίδιος επικαλέστηκε τον πρόσφατο εξωδικαστικό συμβιβασμό τον οποίο αναγκάστηκε να υπογράψει η Meta με αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. «Κρίθηκε ότι η εταιρεία πρέπει να αποζημιώσει με 18 δις δολάρια τις πολιτείες ώστε να παρέχουν στους πολίτες προγράμματα εκπαίδευσης ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για κινδύνους κατάχρησης. Υποχρέωσε την ΜΕΤΑ να υλοποιήσει σειρά παρεμβάσεων που θα αλλάξουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης πλατφορμών με τα παιδιά. Να πιέσουμε πλέον ως οργανωμένες κοινωνίες τις εταιρείες ώστε να γίνουν πιο υπεύθυνες και ειλικρινείς σε όσα κάνουν γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει ότι είναι ειλικρινείς για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα» σημείωσε για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών είναι τεράστια και απαιτείται η οργανωμένη αντίδραση της Ε.Ε. προκειμένου να τεθεί φραγμός σε καταχρηστικές πρακτικές.
Παράλληλα, ο κ Σκέρτσος έσπευσε να διευκρινίσει ότι η κυβέρνηση «δεν δαιμονοποιεί την τεχνολογία. Επιθυμεί ωστόσο την ρύθμισή της αλλιώς οι επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών θα είναι δραματική» παραθέτοντας τα στοιχεία των δεικτών της Πίζα που για πρώτη φορά συνδέουν τον ψηφιακό εθισμό με την υποχώρηση των μαθησιακών επιδόσεων.
«Υπάρχει μια πολιτική ευκαιρία να εκπέμψουμε εικόνα ομόνοιας, συμφωνίας και συναινέσεων προς τη διεθνή σκηνή. Προς την ΕΕ αλλά και ακόμα περισσότερο προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Μόνο 3 εξ αυτών έχουν ετήσιο τζίρο 800 δις δολάρια. Κεφαλαιοποίοηση 6 τρις δολάρια. Τα μεγέθη είναι αστρονομικά. Καταλαβαίνετε την αναλογία με το δικό μας ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι επιχειρεί να κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός εδώ και 2 χρόνια όταν από το βήμα του ΟΗΕ κατέγραψε το πρόβλημα και εισηγήθηκε ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση σε εθνικό αλλά πρωτίστως σε υπερεθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ και η ψηφιακή αγορά ρυθμίζεται κατεξοχήν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεσμευτικά. Άρα οι προτάσεις για πιο τολμηρές παρεμβάσεις αν αυτές αποκλίνουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι άκυρες και μια τρύπα στο νερό» ανέφερε σε άλλο σημείο
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