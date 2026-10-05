ISOMAT: Στον Όμιλο το brand ESHA – Επενδύσεις που διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου

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Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής

Θάνος Τζιρίτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ISOMAT

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESHA προσθέτει στον Όμιλο εξειδικευμένη τεχνογνωσία και παραγωγική δραστηριότητα σε κατηγορίες με σημαντική εφαρμογή τόσο στα κτιριακά έργα όσο και στις υποδομές.Στο πλαίσιο της διαρκούς αναπτυξιακής της στρατηγικής, η ISOMAT, με κεντρικούς πυλώνες την κτιριακή, μηχανολογική και τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς και τις επενδύσεις για έναν πιο βιώσιμο τρόπο λειτουργίας, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία προγραμματισμού νέες πρόσθετες επενδύσεις. Ειδικά για την ESHA σχεδιάζονται επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την αύξηση της παραγωγικότητας. Εντός του 2025, ολοκληρώθηκαν στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, μεταξύ των οποίων η δημιουργία τρίτης γραμμής παραγωγής κονιαμάτων. Επιπλέον, το 2025 ξεκίνησε μια νέα επένδυση που αφορά την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της αξιοποίησης αυτοματισμών και νέων τεχνολογιών, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου καταλαμβάνει επίσης, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ο νέος χώρος δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο κόμβο τεχνικής κατάρτισης, συνδέοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών επιπέδων, επαγγελματίες, τεχνικοί, μηχανικοί και συνεργάτες του κλάδου μπορούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να εξοικειώνονται με σύγχρονες τεχνικές εφαρμογής και να ανταλλάσσουν εμπειρία και τεχνογνωσία.Η στρατηγική του Ομίλου συνδέει την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης με την τεχνολογία, τις υποδομές, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και τη συστηματική επένδυση στην τεχνογνωσία. Η ένταξη της ESHA και η δημιουργία του ISOMAT Training Hub αποτελούν δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας κατεύθυνσης: επέκταση των παραγωγικών και εμπορικών δυνατοτήτων, παράλληλα με στενότερη σύνδεση με τους επαγγελματίες και τις ανάγκες της αγοράς.«Οι επενδύσεις αποτελούν σταθερό πυλώνα της στρατηγικής μας και συνδέονται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. Επενδύουμε στην παραγωγική μας βάση, σε νέες τεχνολογίες και δραστηριότητες, αλλά και στη γνώση και στους ανθρώπους του κλάδου. Η ένταξη του brand ESHA διευρύνει τις παραγωγικές και εμπορικές μας δυνατότητες σε σημαντικές κατηγορίες, ενώ το ISOMAT Training Hub ενισχύει τη διαχρονική μας επένδυση στην τεχνική εξειδίκευση και στη σύνδεση με την αγορά», σημειώνει ο Θάνος Τζιρίτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ISOMAT.Με τις νέες αυτές κινήσεις, η ISOMAT διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, ενισχύοντας τόσο το παραγωγικό της αποτύπωμα όσο και τη δυνατότητά της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές.