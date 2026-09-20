Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στον Ομαλό, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Τροχαίο Δυστύχημα Νεκρός Οδηγός Γκρεμός

Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στον Ομαλό, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς – Έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Νεκρός 60χρονος σε τροχαίο στον Ομαλό, έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
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Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 60χρονου άνδρα στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ομαλού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, όταν το όχημα του 60χρονου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπεσε από τον δρόμο που οδηγεί προς το εστιατόριο του Ξυλόσκαλου, με κατεύθυνση προς τον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Κατά την πτώση, ο οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση ανάσυρσης του άνδρα και τον παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παρά την κινητοποίηση των αρχών, ο 60χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος της περιοχής Λάκκων Ομαλού, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

πηγή: flashnews
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