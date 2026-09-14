ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τον βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εγκληματική οργάνωση Όπλα Τουρκία

Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τον βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση

Οι συλληφθέντες, ένας Τούρκος και ένας Έλληνας, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών και μετά την απαγγελία κατηγοριών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή

Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες για τον βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος των δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς κατείχαν βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Πρόκειται για 36χρονο Τούρκο και 30χρονο Έλληνα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος Τούρκος, ηλικίας 49 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρα μας, ενώ καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της πατρίδας του για να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης, συνδεόμενη με υπόθεση απάτης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών και μετά την απαγγελία κατηγοριών παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Η σύλληψή τους έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Ο 30χρονος, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει, όμως ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Από τις έρευνες σε αποθηκευτικό χώρο, σπίτια και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν, ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, δύο γεμιστήρες, διόπτρα, κοντάκι τυφεκίου και 33 φυσίγγια, ενώ βρέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, πινακίδες κυκλοφορίας, πομποδέκτες και διαβατήριο ελληνικών αρχών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης