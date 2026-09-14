Επιτραπέζια ελιά: «Προ των πυλών» η συγκομιδή των πράσινων ποικιλιών

Η παραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27 αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ωστόσο, εφόσον επικρατήσουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες το επόμενο κρίσιμο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περυσινά και να καλύψει τις ανάγκες της χώρας, σύμφωνα με την ΔΟΕΠΕΛ.Σύμφωνα με τη Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις παρουσιάζουν ελαφρά μείωση σε σχέση με την περυσινή περίοδο, κυρίως στην ποικιλία «Αμφίσσης», η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Υπό κανονικές συνθήκες εξέλιξης της καλλιέργειας, μεγάλο μέρος της παραγωγής αναμένεται να οδηγηθεί στην επιτραπέζια χρήση, καλύπτοντας τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών.Παράλληλα, όπως τονίστηκε σε ευρεία τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων μελών της ΔΟΕΠΕΛ στις 9 Σεπτεμβρίου, οι νέες φυτεύσεις ελαιόδεντρων επιτραπέζιων ποικιλιών των τελευταίων ετών, κυρίως της ποικιλίας «Χαλκιδικής», οι οποίες εισέρχονται σταδιακά στην παραγωγή, αναμένεται να ενισχύσουν τα επόμενα χρόνια το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.Υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι η διατήρηση αυτής της προοπτικής προϋποθέτει ισορροπία μεταξύ παραγωγής, αποθεμάτων, ζήτησης και εμπορίας. Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε το ζήτημα των αυξημένων αποθεμάτων, τα οποία, σύμφωνα με την Οργάνωση, συνδέονται με εκτιμήσεις για την αγορά σε περιόδους υψηλών τιμών.Για τον λόγο αυτό, επισημάνθηκε η ανάγκη πληρέστερης εκτίμησης των παραγόμενων ποσοτήτων και συστηματικότερης καταγραφής των αποθεμάτων τόσο στις εγκαταστάσεις του μεταποιητικού τομέα όσο και στα χέρια των ελαιοπαραγωγών.Επίσης, προβληματισμό προκαλεί και η πορεία των εξαγωγών επιτραπέζιας ελιάς. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από συνεχή ανοδική πορεία οριακή μείωση των εξαγωγών, κατά 0,99% σε αξία και 2,25% σε όγκο.Τέλος, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τέθηκαν εκ νέου οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με κυριότερες την έλλειψη εργατών γης και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με τη ΔΟΕΠΕΛ να σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει την ομαλή συγκομιδή του ελαιόκαρπου και αυξάνει το κόστος παραγωγής.Παράλληλα, το υψηλό ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει το σύνολο της αλυσίδας, επηρεάζοντας το κόστος λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μεταφορών και υλικών συσκευασίας με τη ΔΟΕΠΕΛ να αναφέρει ότι έχει καταθέσει επανειλημμένα προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί υπόψη.