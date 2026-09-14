Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Θα πληρώνουμε για να επιλέξουμε τον αριθμό μας

Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αποκτούν πινακίδες τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια διαδικασία που επί χρόνια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, σε αποθέματα μεταλλικών πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας.

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν μέσα στο 2026 με την έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν ακόμη και τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, με οχήματα που είχαν ήδη αγοραστεί να μην...





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