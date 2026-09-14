Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Θα πληρώνουμε για να επιλέξουμε τον αριθμό μας
Νέα εποχή έρχεται στις πινακίδες κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η έκδοση, η πληρωμή, η κατασκευή και η παράδοσή τους περνούν σε ενιαίο ψηφιακό σύστημα, ενώ ανοίγει ο δρόμος ώστε ο ιδιοκτήτης να μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών, πληρώνοντας ανάλογα.
Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αποκτούν πινακίδες τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια διαδικασία που επί χρόνια στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, σε αποθέματα μεταλλικών πινακίδων και σε χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας.
Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν μέσα στο 2026 με την έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν ακόμη και τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, με οχήματα που είχαν ήδη αγοραστεί να μην...
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