Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έτρεχαν με 191 και 164 χλμ./ώρα στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έτρεχαν με 191 και 164 χλμ./ώρα στη Θεσσαλονίκη
Οι ταχύτητες ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια
Με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια εντοπίστηκαν να κινούνται δύο οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας.
Πιο συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος... πάτησε το γκάζι, φτάνοντας τα 191 χλμ/ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χλμ/ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χλμ/ώρα.
Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Πιο συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος... πάτησε το γκάζι, φτάνοντας τα 191 χλμ/ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χλμ/ώρα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χλμ/ώρα.
Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.
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