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Πέθανε ο γνωστός συνδικαλιστής Αλέκος Καλύβης, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η πολιτική κηδεία του
Πέθανε ο γνωστός συνδικαλιστής Αλέκος Καλύβης, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η πολιτική κηδεία του
Το παρών στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Καλύβη έδωσαν πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Λαϊκής Ενότητας
Τον γνωστό συνδικαλιστή Αλέκο Καλύβη, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αποχαιρέτησαν συγγενείς, πολλοί φίλοι και συνοδοιπόροι το περασμένο Σάββατο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Ο Αλέκος Καλύβης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, ήταν οργανωμένος στον χώρο της Αριστεράς, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας.
Στην πολιτική κηδεία που έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας μίλησαν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας κ. Δημήτρης Στρατούλης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης, οι πρώην βουλευτές και μέλη της Λαϊκής Ενότητας κ. Κώστας Ήσυχος και κ. Στάθης Λεουτσάκος, ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιάννης Κουζής, το πρώην μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ ο κ. Ζωής Πεππές και η κ. Δέσποινα Σπανού, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.
Στη σεμνή τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης, ο πρώην υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρώην υπουργός κ. Δημήτρης Βίτσας, ο κ. Αντώνης Νταβανέλλος από τη Διεθνικιστική Εργατική Αριστερά, ο κ. Γιώργος Σαπουνάς από την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα και πολλοί άλλοι. Στεφάνια απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέκος Καλύβης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλισμό και δύο χρόνια αργότερα εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, όπου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου έως το 2009.
Στην πολιτική του πορεία υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, οπότε και συμμετείχε στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας.
Ο Αλέκος Καλύβης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, ήταν οργανωμένος στον χώρο της Αριστεράς, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας.
Στην πολιτική κηδεία που έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας μίλησαν ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας κ. Δημήτρης Στρατούλης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης, οι πρώην βουλευτές και μέλη της Λαϊκής Ενότητας κ. Κώστας Ήσυχος και κ. Στάθης Λεουτσάκος, ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γιάννης Κουζής, το πρώην μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ ο κ. Ζωής Πεππές και η κ. Δέσποινα Σπανού, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας και πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.
Στη σεμνή τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης, ο πρώην υπουργός κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρώην υπουργός κ. Δημήτρης Βίτσας, ο κ. Αντώνης Νταβανέλλος από τη Διεθνικιστική Εργατική Αριστερά, ο κ. Γιώργος Σαπουνάς από την Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα και πολλοί άλλοι. Στεφάνια απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέκος Καλύβης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953 και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλισμό και δύο χρόνια αργότερα εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας. Επίσης, διετέλεσε γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, όπου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου έως το 2009.
Στην πολιτική του πορεία υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, οπότε και συμμετείχε στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας.
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