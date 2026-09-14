Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φθινοπωρινή εβδομάδα με 30άρια και διαδοχικές βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Φθινοπωρινή εβδομάδα με 30άρια και διαδοχικές βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η πρώτη αλλαγή θα επηρεάσει από Τρίτη τη δυτική και νότια χώρα, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται Παρασκευή και Σάββατο κυρίως στα δυτικά - Δείτε πού θα βρέξει σήμερα
Φθινοπωρινή, όπως αρμόζει στην εποχή, θα είναι η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, με τη θερμοκρασία να κινείται κοντά στους 30 βαθμούς, αρκετές συννεφιές αλλά και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Πιο αναλυτικά: Για σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, περιμένουμε τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα δυτικά, καθώς και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Στην Αττική δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο μετά το μεσημέρι στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα βροχής είναι πολύ μικρή. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα φτάσει τα 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.
Την Τρίτη, την Τετάρτη και λιγότερο την Πέμπτη, μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τη δυτική και νότια χώρα, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους πιο ισχυρές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Την Παρασκευή και το Σάββατο, μια άλλη διαταραχή στην κεντρική Μεσόγειο θα προκαλέσει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.
Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω.
Πιο αναλυτικά: Για σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, περιμένουμε τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα δυτικά, καθώς και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.
Στην Αττική δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο μετά το μεσημέρι στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα βροχής είναι πολύ μικρή. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα φτάσει τα 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.
Την Τρίτη, την Τετάρτη και λιγότερο την Πέμπτη, μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τη δυτική και νότια χώρα, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους πιο ισχυρές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Την Παρασκευή και το Σάββατο, μια άλλη διαταραχή στην κεντρική Μεσόγειο θα προκαλέσει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.
Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω.
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