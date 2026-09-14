Φθινοπωρινή εβδομάδα με 30άρια και διαδοχικές βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Φθινοπωρινή, όπως αρμόζει στην εποχή, θα είναι η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, με τη θερμοκρασία να κινείται κοντά στους 30 βαθμούς, αρκετές συννεφιές αλλά καισε αρκετές περιοχές της χώρας.Πιο αναλυτικά: Για σήμερα,, περιμένουμε τοπικές βροχές αρχικά στη Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα δυτικά, καθώς και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο.Στηνδεν αποκλείεται να βρέξει λίγο μετά το μεσημέρι στα βόρεια και δυτικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Στηη πιθανότητα βροχής είναι πολύ μικρή. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα φτάσει τα 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς.Την Τρίτη, την Τετάρτη και λιγότερο την Πέμπτη, μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα επηρεάσει τη δυτική και νότια χώρα, με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους πιο ισχυρές κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Την Παρασκευή και το Σάββατο, μια άλλη διαταραχή στην κεντρική Μεσόγειο θα προκαλέσει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω.