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Λέσβος: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ
Λέσβος: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο άνδρας εντοπίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Πολιχνίτου
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού οδηγού για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στη Λέσβο.
Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε φορτηγό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου Λέσβου.
Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε φορτηγό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου Λέσβου.
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