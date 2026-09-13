Λέσβος: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος Σύλληψη Τροχαία Μεθυσμένος οδηγός

Λέσβος: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Πολιχνίτου

Λέσβος: Συνελήφθη αλλοδαπός που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια αλκοόλ
Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού οδηγού για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στη Λέσβο.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε φορτηγό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολιχνίτου Λέσβου.

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης