Δια βίου μάθηση – Ορίζοντας 2034: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και η μεταβολή των επαγγελματικών ρόλων δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα

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