Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Δια βίου μάθηση – Ορίζοντας 2034: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και η μεταβολή των επαγγελματικών ρόλων δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα
Δια βίου μάθηση – Ορίζοντας 2034: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και η μεταβολή των επαγγελματικών ρόλων δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα
Υπάρχουν εποχές κατά τις οποίες η εκπαίδευση καλείται να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Και υπάρχουν εποχές κατά τις οποίες οι αλλαγές είναι τόσο βαθιές, ώστε επαναπροσδιορίζουν την ίδια την έννοια της εκπαίδευσης. Η εποχή μας ανήκει, αναμφίβολα, στη δεύτερη κατηγορία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση και η μεταβολή των επαγγελματικών ρόλων δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Οι απαιτήσεις πλέον μετατοπίζονται στις νέες δεξιότητες, αλλά και στις αποδεδειγμένες ικανότητες του αύριο. Η Διά Βίου Μάθηση μετατρέπεται από συμπληρωματική επιλογή σε σταθερό στοιχείο μιας σύγχρονης κοινωνίας, συνδέοντας τη γνώση με την επαγγελματική κινητικότητα, την ελευθερία επιλογών και τη δυνατότητα προσαρμογής.
Η Διά Βίου Μάθηση γίνεται έτσι ένας τρόπος να διευρύνουμε το βλέμμα μας, να κατανοούμε βαθύτερα τις αλλαγές και να αναγνωρίζουμε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education διοργανώνει στις 23 Οκτωβρίου 2026 το συνέδριο «Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές», υπό την αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Παντείου Πανεπιστημίου, στο The Ellinikon Experience Park.
Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2027–2034, καθώς η συζήτηση γύρω από το ΕΣΠΑ επαναφέρει το ερώτημα πώς οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στις δεξιότητες του αύριο.
Οι τέσσερις θεματικοί πυλώνες του συνεδρίου φωτίζουν τις βασικές προκλήσεις και τις νέες κατευθύνσεις της Διά Βίου Μάθησης:
Κοινωνική Συνοχή και Συμπερίληψη
Τεχνητή Νοημοσύνη, Δεξιότητες και Αγορά Εργασίας
Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Νέες Προοπτικές
Μετασχηματισμός των Παρόχων έως το 2034
Από την πρόσβαση στις ευκαιρίες και τη νέα σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, έως την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τον εκσυγχρονισμό της κατάρτισης, το ζητούμενο είναι κοινό: μια Διά Βίου Μάθηση ποιοτική, ευέλικτη και ουσιαστικά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας και της εργασίας.
Το οικοσύστημα της Διά Βίου Μάθησης, συναισθανόμενο την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της, οφείλει να παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ποιοτική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να επενδύει σε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο.
Γιατί η Διά Βίου Μάθηση δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική επιλογή. Είναι μια διαρκής δέσμευση απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον.
Η Διά Βίου Μάθηση γίνεται έτσι ένας τρόπος να διευρύνουμε το βλέμμα μας, να κατανοούμε βαθύτερα τις αλλαγές και να αναγνωρίζουμε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education διοργανώνει στις 23 Οκτωβρίου 2026 το συνέδριο «Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές», υπό την αιγίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Παντείου Πανεπιστημίου, στο The Ellinikon Experience Park.
Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2027–2034, καθώς η συζήτηση γύρω από το ΕΣΠΑ επαναφέρει το ερώτημα πώς οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στις δεξιότητες του αύριο.
Οι τέσσερις θεματικοί πυλώνες του συνεδρίου φωτίζουν τις βασικές προκλήσεις και τις νέες κατευθύνσεις της Διά Βίου Μάθησης:
Κοινωνική Συνοχή και Συμπερίληψη
Τεχνητή Νοημοσύνη, Δεξιότητες και Αγορά Εργασίας
Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Νέες Προοπτικές
Μετασχηματισμός των Παρόχων έως το 2034
Από την πρόσβαση στις ευκαιρίες και τη νέα σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, έως την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και τον εκσυγχρονισμό της κατάρτισης, το ζητούμενο είναι κοινό: μια Διά Βίου Μάθηση ποιοτική, ευέλικτη και ουσιαστικά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας και της εργασίας.
Το οικοσύστημα της Διά Βίου Μάθησης, συναισθανόμενο την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της, οφείλει να παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ποιοτική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να επενδύει σε σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο.
Γιατί η Διά Βίου Μάθηση δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική επιλογή. Είναι μια διαρκής δέσμευση απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον.
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