Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Ο χάρτης των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη: Πρώτη η Ελλάδα με 1 ανά 444 κατοίκους - Ποιες εθνικότητες πήραν τις περισσότερες εγκρίσεων
Ο χάρτης των αιτήσεων ασύλου στην Ευρώπη: Πρώτη η Ελλάδα με 1 ανά 444 κατοίκους - Ποιες εθνικότητες πήραν τις περισσότερες εγκρίσεων
Μειωμένος κατά 17% ο συνολικός αριθμός - Οι 332.000 αιτήσεις είναι ο χαμηλότερος αριθμός από το 2019 - Οι 23.000 κατατέθηκαν στην Ελλάδα
Στη χαρτογράφηση της κατάστασης με τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου από μετανάστες στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου.
Σύμφωνα με την έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο διάστημα αυτό οι χώρες της ΕΕ+ έλαβαν περίπου 332.000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, «με την εξαίρεση του 2020 και του 2021 που επηρεάστηκαν από την πανδημία, ο αριθμός αυτός είναι ο χαμηλότερος για πρώτο εξάμηνο από το 2019».
Τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων σε απόλυτους αριθμούς έλαβαν η Γαλλία με περίπου 69.000 αιτήσεις (21%), η Ιταλία με 66.000 (20%), η Ισπανία με 55.000 (17%) και η Γερμανία με 54.000 (16%) ενώ η Ελλάδα έλαβε 23.000 αιτήσεις, δηλαδή το 7% του συνόλου.
Η εικόνα, όμως, αλλάζει άρδην όταν τα στοιχεία προσαρμόζονται στον πληθυσμό κάθε χώρας, με την Ελλάδα να βρίσκεται πρώτη σε αυτή την κατάταξη με 2.254 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους - δηλαδή περίπου μία αίτηση για κάθε 444 κατοίκους - με δεύτερη την Κύπρο και 1.732 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ+ ήταν 710 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή περίπου μία αίτηση για κάθε 1.408 κατοίκους.
Το όριο των 1.000 και πάνω αιτήσεων ασύλου ξεπέρασαν, επίσης, Ιρλανδία (1.132), Ιταλία (1.127), Ισπανία (1.104), Ελβετία (1.067), Βέλγιο (1.028), Γαλλία (1.000) και Λουξεμβούργο (973).
Δείτε ΕΔΩ όλη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου
Οι συντάκτες της έκθεσης αποδίδουν τη μείωση στον συνολικό αριθμό των αιτήσεων ασύλου σε «πολλές παράλληλες εξελίξεις» καθώς οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν μεταξύ των Βενεζουελάνων και των Σύρων, ενώ ακολούθησαν οι Κολομβιανοί, οι Ουκρανοί και οι Τούρκοι υπήκοοι. Αντίθετα αυξήσεις σημειώθηκαν μεταξύ των Σουδανών, των Μπανγκλαντεσιανών, των Αϊτινών, των Σομαλών και αρκετών άλλων ομάδων.
Ειδική αναφορά γίνεται για του Σύρους οι αιτήσεις των οποίων «παρέμειναν πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024».
Παράλληλα η Γερμανία έλαβε περίπου τις μισες αιτήσεις από Αφγανού (51%) και περίπου τις μισές από τις αιτήσεις των Σύρων (48%), ενώ η Γαλλία έλαβε το 15% των αιτήσεων Αφγανών.
Οι Σουδανοί επιλέγουν - με μικρή απόσταση - τη Γαλλία (39%) και την Ελλάδα (34%), ενώ οι αιτήσεις Τούρκων απευθύνονταν κυρίως στη Γερμανία (40%) και τη Γαλλία (25%).
Οι αιτήσεις Γεωργιανών ήταν σχεδόν ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ Γαλλίας (32%) και Ιταλίας (31%), ενώ οι αιτήσεις Σομαλών ήταν πιο διασκορπισμένες, με τη Γερμανία να προηγείται (24%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (19%) και την Ιρλανδία (15%).
Οι Αϊτινοί είχαν επίσης πολύ υψηλό ποσοστό αναγνώρισης, αν και σχεδόν όλες οι αποφάσεις συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία, όπου εκδόθηκαν περίπου 6.400 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 84%.
Στον αντίποδα, αρκετές εθνικότητες παρουσίασαν σταθερά χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης στις βασικές χώρες έκδοσης αποφάσεων. Για τους Μπανγκλαντεσιανούς, η Ιταλία εξέδωσε περίπου 20.000 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 2%, ενώ τα ποσοστά ήταν κάτω από 1% στην Ελλάδα, 5% στην Ιρλανδία και 12% στη Γαλλία. Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν οι Αιγύπτιοι: η Ιταλία εξέδωσε περίπου 10.000 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 1%, ενώ η Ελλάδα εξέδωσε περίπου 4.400 αποφάσεις με ποσοστό κάτω από 1%.
Γενικά χαμηλά ήταν τα ποσοστά αναγνώρισης και για τους Μαροκινούς, τους Περουβιανούς και τους Γεωργιανούς στις κύριες χώρες έκδοσης αποφάσεων.
Οι Σομαλοί είχαν ποσοστά αναγνώρισης που κυμαίνονταν από 21% στην Ολλανδία, 31% στην Ελλάδα και 42% στη Γερμανία έως 81% στην Ελβετία, 91% στην Ιταλία και 98% στην Ισπανία.
Οι αιτούντες από το Σουδάν είχαν γενικά υψηλά ποσοστά αναγνώρισης, αλλά με σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών που εξέδωσαν τις περισσότερες αποφάσεις: η Ελλάδα εξέδωσε περίπου 4.600 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 75%, έναντι 42% στη Γαλλία, όπου εκδόθηκαν περίπου 2.700 αποφάσεις.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν οι υπήκοοι του Μάλι, με ποσοστά αναγνώρισης περίπου 95% στην Ισπανία και 91% στην Ιταλία, έναντι 40% στη Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία εξέδωσε μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων, περίπου 6.900.
Τα ποσοστά αναγνώρισης για τους Τούρκους ήταν σχετικά χαμηλά στην Ελλάδα (2%), την Ιταλία (12%), τη Γερμανία (13%) και τη Γαλλία (15%), αλλά υψηλότερα στην Ελβετία (36%) και το Βέλγιο (31%), ενώ ήταν σημαντικά υψηλότερα σε ορισμένες χώρες που εξέδωσαν λιγότερες αποφάσεις, όπως η Δανία (73%) και η Νορβηγία (68%).
Σύμφωνα με την έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο διάστημα αυτό οι χώρες της ΕΕ+ έλαβαν περίπου 332.000 αιτήσεις διεθνούς προστασίας, αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Όπως επισημαίνεται, μάλιστα, «με την εξαίρεση του 2020 και του 2021 που επηρεάστηκαν από την πανδημία, ο αριθμός αυτός είναι ο χαμηλότερος για πρώτο εξάμηνο από το 2019».
Τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων σε απόλυτους αριθμούς έλαβαν η Γαλλία με περίπου 69.000 αιτήσεις (21%), η Ιταλία με 66.000 (20%), η Ισπανία με 55.000 (17%) και η Γερμανία με 54.000 (16%) ενώ η Ελλάδα έλαβε 23.000 αιτήσεις, δηλαδή το 7% του συνόλου.
Η εικόνα, όμως, αλλάζει άρδην όταν τα στοιχεία προσαρμόζονται στον πληθυσμό κάθε χώρας, με την Ελλάδα να βρίσκεται πρώτη σε αυτή την κατάταξη με 2.254 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους - δηλαδή περίπου μία αίτηση για κάθε 444 κατοίκους - με δεύτερη την Κύπρο και 1.732 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους.
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ+ ήταν 710 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους, δηλαδή περίπου μία αίτηση για κάθε 1.408 κατοίκους.
Το όριο των 1.000 και πάνω αιτήσεων ασύλου ξεπέρασαν, επίσης, Ιρλανδία (1.132), Ιταλία (1.127), Ισπανία (1.104), Ελβετία (1.067), Βέλγιο (1.028), Γαλλία (1.000) και Λουξεμβούργο (973).
Δείτε ΕΔΩ όλη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου
Πού αποδίδεται η μείωση
Οι συντάκτες της έκθεσης αποδίδουν τη μείωση στον συνολικό αριθμό των αιτήσεων ασύλου σε «πολλές παράλληλες εξελίξεις» καθώς οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκαν μεταξύ των Βενεζουελάνων και των Σύρων, ενώ ακολούθησαν οι Κολομβιανοί, οι Ουκρανοί και οι Τούρκοι υπήκοοι. Αντίθετα αυξήσεις σημειώθηκαν μεταξύ των Σουδανών, των Μπανγκλαντεσιανών, των Αϊτινών, των Σομαλών και αρκετών άλλων ομάδων.
Ειδική αναφορά γίνεται για του Σύρους οι αιτήσεις των οποίων «παρέμειναν πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024».
- Οι μεγαλύτερες ομάδες αιτούντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν:
- Αφγανοί — περίπου 39.000 αιτήσεις,
- Βενεζουελανοί — περίπου 33.000,
- Μπανγκλαντεσιανοί — περίπου 20.000,
- Αιγύπτιοι και Τούρκοι — περίπου 12.000 η κάθε εθνικότητα,
- Σουδανοί και Σύροι — περίπου 11.000 η κάθε εθνικότητα
Οι προορισμοίΣτην έκθεση επιχειρείται και μια καταγραφή των προορισμών που επιλέγονται ανά εθνικότητα. Για παράδειγμα οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές επιλέγουν κατά κύριο λόγο την Ιταλία ενώ ακολουθούν Ελλάδα και Γαλλία.
Παράλληλα η Γερμανία έλαβε περίπου τις μισες αιτήσεις από Αφγανού (51%) και περίπου τις μισές από τις αιτήσεις των Σύρων (48%), ενώ η Γαλλία έλαβε το 15% των αιτήσεων Αφγανών.
Οι Σουδανοί επιλέγουν - με μικρή απόσταση - τη Γαλλία (39%) και την Ελλάδα (34%), ενώ οι αιτήσεις Τούρκων απευθύνονταν κυρίως στη Γερμανία (40%) και τη Γαλλία (25%).
Οι αιτήσεις Γεωργιανών ήταν σχεδόν ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ Γαλλίας (32%) και Ιταλίας (31%), ενώ οι αιτήσεις Σομαλών ήταν πιο διασκορπισμένες, με τη Γερμανία να προηγείται (24%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (19%) και την Ιρλανδία (15%).
Οι εγκρίσειςΣε επίπεδο εγκρίσεων, για τους Αφγανούς το ποσοστό έφτασε το 73%, με τη Γερμανία να εκδίδει μακράν τις περισσότερες αποφάσεις, περίπου 36.000, με ποσοστό αναγνώρισης 79%. Η Γαλλία και η Ελλάδα κατέγραψαν ποσοστό εγκρίσεων αιτήσεων ασύλου 69%, η Ελβετία 64% και η Αυστρία 82%. Χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο με 39%.
Οι Αϊτινοί είχαν επίσης πολύ υψηλό ποσοστό αναγνώρισης, αν και σχεδόν όλες οι αποφάσεις συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία, όπου εκδόθηκαν περίπου 6.400 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 84%.
Στον αντίποδα, αρκετές εθνικότητες παρουσίασαν σταθερά χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης στις βασικές χώρες έκδοσης αποφάσεων. Για τους Μπανγκλαντεσιανούς, η Ιταλία εξέδωσε περίπου 20.000 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 2%, ενώ τα ποσοστά ήταν κάτω από 1% στην Ελλάδα, 5% στην Ιρλανδία και 12% στη Γαλλία. Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν οι Αιγύπτιοι: η Ιταλία εξέδωσε περίπου 10.000 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 1%, ενώ η Ελλάδα εξέδωσε περίπου 4.400 αποφάσεις με ποσοστό κάτω από 1%.
Γενικά χαμηλά ήταν τα ποσοστά αναγνώρισης και για τους Μαροκινούς, τους Περουβιανούς και τους Γεωργιανούς στις κύριες χώρες έκδοσης αποφάσεων.
Οι Σομαλοί είχαν ποσοστά αναγνώρισης που κυμαίνονταν από 21% στην Ολλανδία, 31% στην Ελλάδα και 42% στη Γερμανία έως 81% στην Ελβετία, 91% στην Ιταλία και 98% στην Ισπανία.
Οι αιτούντες από το Σουδάν είχαν γενικά υψηλά ποσοστά αναγνώρισης, αλλά με σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών που εξέδωσαν τις περισσότερες αποφάσεις: η Ελλάδα εξέδωσε περίπου 4.600 αποφάσεις με ποσοστό αναγνώρισης 75%, έναντι 42% στη Γαλλία, όπου εκδόθηκαν περίπου 2.700 αποφάσεις.
Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν οι υπήκοοι του Μάλι, με ποσοστά αναγνώρισης περίπου 95% στην Ισπανία και 91% στην Ιταλία, έναντι 40% στη Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία εξέδωσε μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων, περίπου 6.900.
Τα ποσοστά αναγνώρισης για τους Τούρκους ήταν σχετικά χαμηλά στην Ελλάδα (2%), την Ιταλία (12%), τη Γερμανία (13%) και τη Γαλλία (15%), αλλά υψηλότερα στην Ελβετία (36%) και το Βέλγιο (31%), ενώ ήταν σημαντικά υψηλότερα σε ορισμένες χώρες που εξέδωσαν λιγότερες αποφάσεις, όπως η Δανία (73%) και η Νορβηγία (68%).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα