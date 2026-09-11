30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Revenge Porn Θεσσαλονίκη

30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram

30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης
Στράτος Λούβαρης
Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη από έναν 30χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης

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