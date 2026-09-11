Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης
30χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης
Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram
Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη από έναν 30χρονο στη Θεσσαλονίκη.
Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης.
Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης.
Η δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά και θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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