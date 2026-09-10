Πάνω από 9.000 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα (+video)

Εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου (2026) σε όλη τη χώρα, με έμφαση τόσο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όσο και στη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες Ε.Π.Η.Ο.





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