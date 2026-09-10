Πάνω από 9.000 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα (+video)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 9.000 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα (+video)

Στην Ελληνική Αστυνομία συνεχίζουν με εντατικό ρυθμό τους τροχονομικούς ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και για τη μη χρήση κράνους.

Πάνω από 9.000 πρόστιμα σε μόλις μία εβδομάδα (+video)
UPD:

Εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησαν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου (2026) σε όλη τη χώρα, με έμφαση τόσο στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ όσο και στη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες Ε.Π.Η.Ο.


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