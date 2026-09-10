Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας
Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας
Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
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Τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές, τα 67 βιβλία συγγραφέων καθηγητών του φροντιστηρίου, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζεται σε όλα τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.
Στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ πραγματοποιούνται ενημερώσεις γονέων σε καθημερινή βάση (με προσωπικό κωδικό γονέα μέσω διαδικτύου), σε εβδομαδιαία βάση (με πρόγραμμα καθηγητών), σε μηνιαία (τηλεφωνική επικοινωνία υπεύθυνων τμημάτων), αλλά και σε ετήσια βάση (με 3 ημέρες γονέων).
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Καθημερινές Απουσίες
Η γραμματεία του Φροντιστηρίου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ενημερώνει τους γονείς / κηδεμόνες στο πρώτο 10λεπτο καθυστέρησης των μαθητών.
Καθημερινή Ενημέρωση
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά για την επίδοση του μαθητή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, αμέσως μετά το τέλος κάθε μαθήματος.
Online 24ωρη ενημέρωση μέσα από το site diakrotima.gr
Πρόγραμμα επισκέψεων ή τηλεφωνικής ενημέρωσης
Οι καθηγητές δέχονται τους γονείς εντός του κέντρου σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες για να μιλήσουν μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Μηνιαία on line ενημέρωση
O γονιός κάθε μήνα ενημερώνεται αναλυτικά για:
Απουσίες
Προφορικό βαθμό
Βαθμό γραπτών εργασιών
Βαθμούς διαγωνισμάτων
Παρατηρήσεις επίδοσης
Μηνιαία τηλεφωνική ενημέρωση
Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος τηλεφωνεί κάθε μήνα ο ίδιος προσωπικά στους γονείς των μαθητών του και τους ενημερώνει για τη συνολική πρόοδο του μαθητή και ενημερώνεται από τους γονείς για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Ετήσια ενημέρωση
3 φορές το έτος, στις Ημέρες Γονέων, μοιράζονται τα δελτία προόδου των μαθητών και ενημερώνονται προσωπικά οι γονείς από τη διεύθυνση του κέντρου και τους καθηγητές, για τη συνολική πρόοδο του μαθητή.
Συνεχής Ενημέρωση
«ΟΛΟΙ εμείς, στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα είμαστε πάντα ΔΙΠΛΑ σας για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της χρονιάς!»
Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυχίας που συνιστούν τη μέθοδο εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας ή να δείτε ποιο κέντρο σας εξυπηρετεί εδώ.
www.diakrotima.gr
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