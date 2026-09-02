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Σύλληψη 68χρονου στην Κομοτηνή που είχε τον τίτλο Vor V Zakone της ρωσικής μαφίας, βρήκαν πιστόλι και χειροβομβίδα
Σύλληψη 68χρονου στην Κομοτηνή που είχε τον τίτλο Vor V Zakone της ρωσικής μαφίας, βρήκαν πιστόλι και χειροβομβίδα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 68χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Στη σύλληψη ενός 68χρονου ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε τον τίτλο «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης αστυνομικοί στην Κομοτηνή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 68χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (1/9/2026), στην Κομοτηνή, 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου, όπου κατελήφθη να κατέχει οπλισμό.
Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:
πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια,
χειροβομβίδα, χωρίς τον πυροκροτητή,
πυροκροτητής της χειροβομβίδας,
- Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του 68χρονου μετά από πληροφορίες, και μεταξύ άλλων εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- - πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια,
- - χειροβομβίδα, χωρίς τον πυροκροτητή,
- - πυροκροτητής της χειροβομβίδας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 68χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη στην Κομοτηνή
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (1/9/2026), στην Κομοτηνή, 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου, όπου κατελήφθη να κατέχει οπλισμό.
Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:
πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια,
χειροβομβίδα, χωρίς τον πυροκροτητή,
πυροκροτητής της χειροβομβίδας,
εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, με ένα φυσίγγιο,
-66- φυσίγγια και -2- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,
μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και
-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
-66- φυσίγγια και -2- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,
μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και
-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.
Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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