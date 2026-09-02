Σύλληψη 68χρονου στην Κομοτηνή που είχε τον τίτλο Vor V Zakone της ρωσικής μαφίας, βρήκαν πιστόλι και χειροβομβίδα

εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, με ένα φυσίγγιο,-66- φυσίγγια και -2- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και-2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας.Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.