Πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς με μπόρες, έρχεται νέος κύκλος ζέστης από την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Η αστάθεια εντείνεται με τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση





Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι υψηλές για την εποχή





Πιο αναλυτικά:



τοπικές μπόρες και καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.



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Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες Την Πέμπτη η αστάθεια θα κορυφωθεί με περισσότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως απογευματινό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.



Από την Παρασκευή η εικόνα του καιρού αλλάζει. Τα φαινόμενα θα γίνουν λιγότερα και πιο τοπικά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Ανάλογες συνθήκες θα επικρατήσουν και το Σάββατο, με τα μελτέμια να αποτελούν πλέον το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού.



Ζωηρεύει η αστάθεια το επόμενο διήμερο και σταδιακά θα υποχωρήσει και η θερμοκρασία . Ωστόσο η μεταβολή αυτή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς ο υδράργυρος πολύ σύντομα θα ξαναπάρει την ανηφόρα.Μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες φαίνεται να μας απασχολούν μέχρι και τα μέσα του μήνα.Πιο αναλυτικά:Για σήμερα Τετάρτη (2/9) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούνΟι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 34 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 35 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.Την Πέμπτη η αστάθεια θα κορυφωθεί με περισσότερες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως απογευματινό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Από την Παρασκευή η εικόνα του καιρού αλλάζει. Τα φαινόμενα θα γίνουν λιγότερα και πιο τοπικά, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Ανάλογες συνθήκες θα επικρατήσουν και το Σάββατο, με τα μελτέμια να αποτελούν πλέον το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού.

Η ενίσχυση των βοριάδων όμως δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Κυριακή θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα.



Η νέα άνοδος φαίνεται να έχει διάρκεια, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία διατηρούν τις θερμοκρασίες σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.