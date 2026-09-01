Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ιστιοφόρο ανοιχτά της Σκιάθου, τραυματίστηκαν επιβάτες
Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με ιστιοφόρο ανοιχτά της Σκιάθου, τραυματίστηκαν επιβάτες
Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του στο ιστιοφόρο
Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (31/8) στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθου.
Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, συγκρούστηκε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του με το ιστιοφόρο, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.
Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.
Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 42 άτομα, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τη νησίδα Τσουγκριά, όταν, κατά τη διάρκεια του πλου, συγκρούστηκε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του με το ιστιοφόρο, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του ιστιοφόρου.
Μετά το περιστατικό, οι 42 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη νησίδα Τσουγκριά. Στη συνέχεια, το τουριστικό σκάφος επέστρεψε χωρίς εξωτερική βοήθεια και κατέπλευσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, εντός του λιμένα της Σκιάθου, όπου και προσδέθηκε με ασφάλεια.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σκιάθου.
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