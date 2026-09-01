Τραγωδία έξω από τη Θήβα: Νεκρός 56χρονος σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό
ΕΛΛΑΔΑ
Θήβα Τροχαίο Λιβαδειά

Τραγωδία έξω από τη Θήβα: Νεκρός 56χρονος σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Θήβας - Λιβαδειάς

Τραγωδία έξω από τη Θήβα: Νεκρός 56χρονος σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας - Λιβαδειάς, έξω από τη Θήβα, με θύμα έναν 56χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του radiothiva.gr, αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα.

Οι δύο άνδρες είχαν μεταβεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην Αντίκυρα Βοιωτίας για ψάρεμα και το πρωί της Τρίτης είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.
Τραγωδία έξω από τη Θήβα - Νεκρός 56χρονος σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό


Όπως ανέφερε ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν κουρασμένοι, ενώ την ώρα του δυστυχήματος ο ανατέλλων ήλιος δυσκόλευε την ορατότητά τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα και, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, προσέκρουσε πλαγιομετωπικά, από την πλευρά του οδηγού, στο προπορευόμενο φορτηγό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σώος βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ μετά τη σφοδρή σύγκρουση και την τραγική κατάληξη του 56χρονου.

Κλείσιμο
Οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης