Θεσσαλονίκη: Δώσανε από 8.000 ευρώ για να κάνουν παντιλίκια στο πλακόστρωτο - Ιδου τα αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώσανε από 8.000 ευρώ για να κάνουν παντιλίκια στο πλακόστρωτο - Ιδου τα αυτοκίνητα

Ένα πολυτελές οδικό ταξίδι με supercars, συμμετοχή που ξεκινούσε από 7.900 ευρώ συν ΦΠΑ και αυτοκίνητα συνολικής αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ κατέληξε σε επικίνδυνους ελιγμούς στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Δώσανε από 8.000 ευρώ για να κάνουν παντιλίκια στο πλακόστρωτο - Ιδου τα αυτοκίνητα
UPD:

Οι εικόνες που καταγράφηκαν μπροστά από το «Μακεδονία Παλάς» και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως διευκρινίστηκε, η άδεια που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία «Zero2 Rally» αφορούσε αποκλειστικά τη στατική παρουσίαση των αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο και σε καμία περίπτωση επίδειξη οδήγησης, επιταχύνσεις ή «ντριφτ».

Παρά τις παρατηρήσεις των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο, οδηγοί φέρονται να συνέχισαν τους ελιγμούς. Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένα Lotus Emira να επιταχύνει πάνω στο πλακόστρωτο, σε χώρο όπου κινούνταν πεζοί, ποδήλατα και πατίνια. Σε άλλο υλικό, μια Porsche 911 GT3 RS πραγματοποιεί πλαγιολίσθηση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ πίσω της ακολουθούν και άλλα αυτοκίνητα..


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UPD:

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