Κρήτη: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης στην πισίνα
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Κρήτη: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης στην πισίνα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 45 και 41 ετών

Κρήτη: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης στην πισίνα
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Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση θανάτου της 11χρονης από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 45 και 41 ετών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου, όταν η 11χρονη, η οποία βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με την οικογένειά της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει τον δρόμο για το ασθενοφόρο. Παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών να το κρατήσουν στη ζωή, η 11χρονη κατέληξε στα Επείγοντα.
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