Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πλαστά 50ευρα στην Αλεξανδρούπολη, τρεις συλλήψεις: Κατασχέθηκαν 182 χαρτονομίσματα
Πλαστά 50ευρα στην Αλεξανδρούπολη, τρεις συλλήψεις: Κατασχέθηκαν 182 χαρτονομίσματα
Κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 1.110 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, κάνναβη, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο
Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, για κυκλοφορία και παραχάραξη νομίσματος.
Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός είχε θέσει σε κυκλοφορία πέντε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε τρία περίπτερα της πόλης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη εννέα πλαστά χαρτονομίσματα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα τα είχε προμηθευτεί την ίδια ημέρα από ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα δύο ημεδαποί. Στην κατοχή τους και στην οικία τους βρέθηκαν 168 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, 1,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ, 1.110 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, κάνναβη, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο.
Σημειώνεται ότι δύο ακόμη ημεδαποί συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου τους, χωρίς να συνδέονται με την υπόθεση των πλαστών χαρτονομισμάτων. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
Πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός είχε θέσει σε κυκλοφορία πέντε πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε τρία περίπτερα της πόλης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμη εννέα πλαστά χαρτονομίσματα. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα τα είχε προμηθευτεί την ίδια ημέρα από ημεδαπό στην Αλεξανδρούπολη.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν την επόμενη ημέρα δύο ημεδαποί. Στην κατοχή τους και στην οικία τους βρέθηκαν 168 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, 1,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα. Συνολικά κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ, 1.110 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, κάνναβη, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο.
Σημειώνεται ότι δύο ακόμη ημεδαποί συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου τους, χωρίς να συνδέονται με την υπόθεση των πλαστών χαρτονομισμάτων. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.
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