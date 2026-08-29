Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Μαστίχα Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β'

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά

Η παρουσία του Θεόδωρου Β' στο Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου και η μουσική εκδήλωση στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά

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Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Μαρία Λεμονιά
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Βραδιά συγκίνησης έζησε χθες το βράδυ η Χίος καθώς μια εμβληματική προσωπικότητα της Ελληνικής Ορθοδοξίας επισκέφθηκε το νησί. Στο νησί της μαστίχας βρέθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β' στα πλαίσια του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ που διοργανώνει με ιδιαίτερη φροντίδα και ενθουσιασμό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

«Ήταν όνειρο ζωής για εμένα η επίσκεψή μου στο νησί» είπε ο Θεόδωρος Β' ο οποίος ξεχωρίζει για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σε ολόκληρη την Αφρική γι΄αυτό και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη για την πρόσκληση.

Το αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά και οι νότες από την οικοδέσποινα

Το εμβληματικό αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στον Κάμπο, το γνωστό Καστέλλι, άνοιξε χθες στις 7 το απόγευμα τις πόρτες του για να υποδεχτεί στον μυροβόλο κήπο του τους εκλεκτούς καλεσμένους που ήρθαν να υποδεχτούν τον Μακαριότατο Πατριάρχη. Ανάμεσα στους καλεσμένους υπήρξαν επιχειρηματίες, εφοπλιστές, διπλωμάτες καθώς και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο. Είδαμε μέλη των οικογενειών Παλιού, Αγγελάκου, Λω, Προκοπίου, Σαρακάκη κλπ.
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Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τον Πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα και την σύζυγό του
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Αγγελα Λω, Ζωή και Αλίκη Δρακούλη
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Γιώργος Κουβαράς, Νινέττα Βαφειά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ειρήνη Νταϊφά, Γιάννης Σαρακάκης, Δανάη Μπεζαντάκου
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ειρήνη Νταϊφά, Γιώργος Κουβαράς, Μαρία Λεμονιά, Ανδριάνα Παρασκευοπούλου
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Γιώργος Κουβαράς, Ανδριάνα Παρασκευοπούλου
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Νινέττα Βαφεια , Δέσποινα Γιαννακοπούλου
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Νότης Μηταράκης
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο εφοπλιστής Συμεών Παλιός με την Χριστίνα Χαφουσίδου

Ο Πατριάρχης μίλησε με συγκινητικά λόγια για την σχέση Χίου – Αλεξάνδρειας ενώ ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η οικοδέσποινα Νινέττα Βαφειά κάθισε στο πιάνο και έπαιξε αγαπημένα κομμάτια ελλήνων συνθετών τα οποία ερμήνευσε μοναδικά ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κουβαράς.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Μαρία Λεμονιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

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