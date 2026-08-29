Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, το νησί της μαστίχας και η αξέχαστη βραδιά
Η παρουσία του Θεόδωρου Β' στο Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου και η μουσική εκδήλωση στο αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Βραδιά συγκίνησης έζησε χθες το βράδυ η Χίος καθώς μια εμβληματική προσωπικότητα της Ελληνικής Ορθοδοξίας επισκέφθηκε το νησί. Στο νησί της μαστίχας βρέθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β' στα πλαίσια του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ που διοργανώνει με ιδιαίτερη φροντίδα και ενθουσιασμό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
«Ήταν όνειρο ζωής για εμένα η επίσκεψή μου στο νησί» είπε ο Θεόδωρος Β' ο οποίος ξεχωρίζει για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σε ολόκληρη την Αφρική γι΄αυτό και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη για την πρόσκληση.
«Ήταν όνειρο ζωής για εμένα η επίσκεψή μου στο νησί» είπε ο Θεόδωρος Β' ο οποίος ξεχωρίζει για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί σε ολόκληρη την Αφρική γι΄αυτό και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη για την πρόσκληση.
Το αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά και οι νότες από την οικοδέσποιναΤο εμβληματικό αρχοντικό της οικογένειας Βαφειά στον Κάμπο, το γνωστό Καστέλλι, άνοιξε χθες στις 7 το απόγευμα τις πόρτες του για να υποδεχτεί στον μυροβόλο κήπο του τους εκλεκτούς καλεσμένους που ήρθαν να υποδεχτούν τον Μακαριότατο Πατριάρχη. Ανάμεσα στους καλεσμένους υπήρξαν επιχειρηματίες, εφοπλιστές, διπλωμάτες καθώς και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο. Είδαμε μέλη των οικογενειών Παλιού, Αγγελάκου, Λω, Προκοπίου, Σαρακάκη κλπ.
Ο Πατριάρχης μίλησε με συγκινητικά λόγια για την σχέση Χίου – Αλεξάνδρειας ενώ ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η οικοδέσποινα Νινέττα Βαφειά κάθισε στο πιάνο και έπαιξε αγαπημένα κομμάτια ελλήνων συνθετών τα οποία ερμήνευσε μοναδικά ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κουβαράς.
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