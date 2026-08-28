Ανάκτηση μέρους των 152.000 ευρώ από ηλεκτρονική απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης, έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Άμεση και αποτελεσματική υπήρξε η «επέμβαση» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς
υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης
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Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες και αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Χαράλαμπου Βουρλιώτη κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ που είχαν μεταφερθεί παράνομα.
Την ίδια στιγμή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία παίρνει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης
. Και αυτό καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο υπηρεσία.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεση αυτή η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρει: «Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η Αρχή, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».