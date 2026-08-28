Ανάκτηση μέρους των 152.000 ευρώ από ηλεκτρονική απάτη στην Περιφέρεια Κρήτης, έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ