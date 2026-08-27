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Οι μικρές αγορές που κάνουν μεγάλη διαφορά στη σχολική χρονιά
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει. Έχεις πάρει όλα όσα χρειάζονται;
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Η σχολική τσάντα μπορεί να έχει ήδη αγοραστεί. Τα τετράδια το ίδιο. Η κασετίνα είναι γεμάτη και περιμένει πάνω στο γραφείο, ενώ τα σχολικά βιβλία μένει μόνο να μπουν στη σειρά τους. Φαινομενικά, ο μαθητής έχει όλα όσα χρειάζεται για να επιστρέψει στην τάξη. Ισχύει, όμως;
Οι πρώτες μέρες στο σχολείο έρχονται συνήθως να αποκαλύψουν τι λείπει πραγματικά και τι απλώς δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Το παγούρι στάζει δίπλα στα βιβλία. Οι φωτοτυπίες τσαλακώνονται στον πάτο της τσάντας. Το παιδί ψάχνει κάθε πρωί το μολύβι του.
Η λύση σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε ακριβή. Ένα παγούρι που κλείνει σωστά, ένας λεπτός φάκελος για τις φωτοτυπίες και μερικά επιπλέον μολύβια στο σπίτι αρκούν. Αυτές είναι οι μικρές αγορές που μπορεί να μη βρίσκονται πρώτες στη λίστα, κάνουν όμως μεγάλη διαφορά μέσα στη σχολική χρονιά.
Μέσα στην τσάντα
Η οργάνωση ξεκινά από όσα μεταφέρει καθημερινά ο μαθητής. Μια σχολική τσάντα μπορεί να έχει αρκετές θήκες, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Αν όλα καταλήγουν στο ίδιο σημείο, το παιδί θα συνεχίσει να ψάχνει τα κλειδιά, την κάρτα για το λεωφορείο ή την εργασία που πρέπει να παραδώσει.
Στη σχολική τσάντα Δημοτικού, τα πράγματα πρέπει να παραμένουν απλά. Η κασετίνα σε μία θέση, το φαγητοδοχείο σε όλα τα άλλα μπροστά. Το παιδί γνωρίζει πού βρίσκεται το καθετί χωρίς να χρειάζεται να ανοίγει πέντε διαφορετικά φερμουάρ κάθε πρωί.
Για έναν μεγαλύτερο μαθητή, ένα μικρό τσαντάκι μπορεί να συγκεντρώσει όσα χάνονται εύκολα. Κλειδιά, ακουστικά, καλώδια και προσωπικά αντικείμενα μένουν οργανωμένα και μακριά από τα τετράδια.
Χρήσιμος μπορεί να φανεί ακόμη ένας λεπτός φάκελος με κουμπί. Εκεί μπαίνουν οι φωτοτυπίες, οι ανακοινώσεις του σχολείου και οι εργασίες που πρέπει να παραδοθούν. Δεν πιάνει πολύ χώρο και προστατεύει τα χαρτιά από νερό, τσαλακώματα και ξεχασμένα υπολείμματα φαγητού.
Η κασετίνα στην πράξη
Μια γεμάτη κασετίνα δεν είναι απαραίτητα και σωστά οργανωμένη. Δέκα μολύβια, τέσσερις γόμες και ένα μεγάλο σετ μαρκαδόρων προσθέτουν βάρος, αλλά όχι χρησιμότητα. Ο μαθητής χρειάζεται όσα χρησιμοποιεί πραγματικά μέσα στην ημέρα.
Για ένα παιδί Δημοτικού αρκούν δύο μολύβια, μια γόμα, μια ξύστρα, ένας μικρός χάρακας και λίγες ξυλομπογιές. Τα υπόλοιπα μπορούν να μείνουν στο σπίτι και να χρησιμοποιούνται όταν κάτι τελειώσει ή χαθεί. Έτσι, η κασετίνα παραμένει ελαφριά και το παιδί δεν κουβαλά καθημερινά ολόκληρο το βιβλιοπωλείο πέρα δώθε, από το σπίτι στο σχολείο και πάλι πίσω.
Οι μεγαλύτεροι μαθητές τώρα, μπορεί να χρειάζονται στυλό διαφορετικού χρώματος, διορθωτικό και έναν ή δύο υπογραμμιστές. Αν χρησιμοποιούν γεωμετρικά όργανα μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες, δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται μόνιμα στην τσάντα.
Ένας γρήγορος έλεγχος της κασετίνας στο τέλος της εβδομάδας αρκεί για να δεις τι λείπει και τι χρειάζεται αντικατάσταση. Έτσι, δεν ανακαλύπτεις τη Δευτέρα το πρωί ότι το μοναδικό μολύβι έχει σπάσει ή ότι κανένα στυλό δεν γράφει.
Φαγητό χωρίς ατυχήματα
Ένα παγούρι που στάζει μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να βρέξει τα πάντα μέσα στην τσάντα. Το παιδί θα κοιτάξει πρώτα το σχέδιο, το χρώμα ή τον αγαπημένο του ήρωα. Εσύ, όμως, πρέπει να ελέγξεις αν κλείνει σωστά, αν καθαρίζεται εύκολα και αν χωράει στη θήκη της τσάντας.
Πριν από την πρώτη χρήση, γέμισέ το με νερό και άφησέ το ξαπλωμένο για λίγα λεπτά πάνω σε χαρτί κουζίνας. Αν αρχίσει να στάζει, τότε… την έβαψες! Καλύτερα, λοιπόν, να το ανακαλύψεις δίπλα στον νεροχύτη παρά όταν θα έχουν ήδη βραχεί τετράδια και βιβλία.
Το ίδιο προσεκτικά πρέπει να επιλέξεις και το φαγητοδοχείο. Τα πολλά χωρίσματα μπορεί να δείχνουν πρακτικά, χρειάζονται όμως μόνο όταν το παιδί παίρνει μαζί του διαφορετικά τρόφιμα. Αν το καθημερινό δεκατιανό είναι ένα τοστ και ένα φρούτο, δεν υπάρχει λόγος να κουβαλά ένα μεγάλο δοχείο με πέντε άδειες θέσεις.
Για τα μικρότερα παιδιά, κάνε πρώτα μια μικρή δοκιμή στο σπίτι. Ζήτησε από το παιδί να ανοίξει μόνο του το καπάκι, να βγάλει το φαγητό και να το κλείσει ξανά. Αν χρειάζεται κάθε φορά τη βοήθειά σου, φαντάσου τι θα γίνει όταν βρεθεί μόνο του στο σχολείο.
Και αν το πρόγραμμα δεν τελειώνει με το τελευταίο κουδούνι; Αγγλικά, προπόνηση ή κάποια άλλη δραστηριότητα μπορεί να κρατήσει τον μαθητή αρκετές ώρες εκτός σπιτιού. Σε αυτή την περίπτωση, μια μικρή ισοθερμική τσάντα κρατά το φαγητό ξεχωριστά από τα σχολικά είδη και το μεταφέρει πιο σωστά μέχρι να έρθει η ώρα να φαγωθεί.
Χαρτιά σε τάξη
Τα σχολικά βιβλία και τα τετράδια δεν είναι τα μόνα που μπαίνουν στην τσάντα. Μια φωτοτυπία για τα Μαθηματικά, μια εργασία για τη Γλώσσα, μια ανακοίνωση που πρέπει να διαβάσει ο γονιός. Τα χαρτιά μαζεύονται γρήγορα και, αν δεν έχουν τη θέση τους, καταλήγουν τσαλακωμένα ανάμεσα στα βιβλία ή ξεχασμένα στον πάτο της τσάντας.
Η λύση είναι ένας απλός φάκελος. Όχι απαραίτητα ένας για κάθε μάθημα. Ξεκίνα από εκείνα στα οποία δίνονται συχνότερα φωτοτυπίες και δες τι χρειάζεται στην πράξη. Διαφορετικά, ο μαθητής θα καταλήξει να κουβαλά περισσότερους άδειους φακέλους παρά χαρτιά.
Στο Δημοτικό μπορείς να χρησιμοποιήσεις διαφορετικά χρώματα. Κόκκινος φάκελος για τη Γλώσσα, μπλε για τα Μαθηματικά. Το παιδί ξέρει αμέσως ποιον πρέπει να πάρει, χωρίς να διαβάζει κάθε φορά την ετικέτα ή να ανοίγει όλους τους φακέλους μέχρι να βρει τον σωστό.
Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ένα ντοσιέ με διαχωριστικά μπορεί να κρατήσει τις σημειώσεις σε σειρά. Μπορεί, όμως, και να γεμίσει με φύλλα που μπήκαν βιαστικά στην πρώτη θέση. Ρώτησε τον μαθητή τι τον βολεύει. Αν οργανώνεται καλύτερα με ένα κλασικό τετράδιο, δεν υπάρχει λόγος να του δώσεις ένα σύστημα που θα εγκαταλείψει μέσα στην πρώτη εβδομάδα.
Χρήσιμος είναι και ένας ξεχωριστός φάκελος για όσα πρέπει να επιστρέψουν στο σχολείο. Γιατί μπορεί η υπεύθυνη δήλωση να υπογράφηκε το ίδιο βράδυ, αν όμως μείνει πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, την επόμενη ημέρα δεν θα φτάσει ποτέ στην τάξη.
Ετικέτες για σιγουριά
Τρία ίδια παγούρια πάνω στο θρανίο. Δύο κασετίνες με τον ίδιο ήρωα. Ένα φαγητοδοχείο που μοιάζει ακριβώς με εκείνο του διπλανού. Στις μικρότερες τάξεις, τα πράγματα αλλάζουν εύκολα χέρια και το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι με κάτι που δεν είναι δικό του. Ή χωρίς τίποτα.
Μια απλή ετικέτα με το όνομα του παιδιού μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Βάλε τη στο παγούρι, στο φαγητοδοχείο και στην κασετίνα. Δεν εγγυάται ότι τίποτα δεν θα χαθεί, αυξάνει όμως αρκετά τις πιθανότητες να επιστρέψει στον σωστό μαθητή.
Στη σχολική τσάντα, το όνομα δεν χρειάζεται να φαίνεται εξωτερικά. Γράψ’ το σε μια εσωτερική ετικέτα και πρόσθεσε, αν θέλεις, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Στα μικρότερα αντικείμενα αρκούν το όνομα και το αρχικό του επωνύμου.
Για τετράδια και φακέλους, οι απλές αυτοκόλλητες ετικέτες κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Στο παγούρι και στο φαγητοδοχείο, όμως, χρειάζεται κάτι που να αντέχει στο νερό και στο συχνό πλύσιμο. Διαφορετικά, η ετικέτα θα ξεκολλήσει πριν προλάβει να… χαθεί το ίδιο το παγούρι.
Και αν το παιδί δεν διαβάζει ακόμη καλά το όνομά του; Πρόσθεσε ένα μικρό σύμβολο που θα αναγνωρίζει εύκολα. Ένα αστέρι, ένα ζωάκι ή το αγαπημένο του χρώμα αρκεί για να ξεχωρίζει αμέσως τα πράγματά του.
Το γραφείο
Το παιδί κάθεται να διαβάσει. Το μολύβι έχει μείνει μέσα στην τσάντα, το βιβλίο των Μαθηματικών βρίσκεται κάτω από μια στοίβα χαρτιά και ο χάρακας αγνοείται. Μέχρι να βρεθούν όλα, έχουν ήδη χαθεί χρόνος και διάθεση.
Το γραφείο δεν χρειάζεται να μοιάζει με φωτογραφία καταλόγου. Χρειάζεται να έχει τα βασικά στη θέση τους. Μια μολυβοθήκη για όσα χρησιμοποιούνται καθημερινά, ένας μικρός δίσκος για τα χαρτιά και ένα σταθερό σημείο για τα σχολικά βιβλία είναι αρκετά. Τα υπόλοιπα μπορούν να μπουν σε συρτάρια ή στη βιβιλιοθήκη, ώστε να μένει χώρος για το τετράδιο και τον υπολογιστή.
Δώσε προσοχή και στο φωτιστικό! Δεν αρκεί να δείχνει ωραίο πάνω στο γραφείο. Πρέπει να φωτίζει καλά το τετράδιο, να ρυθμίζεται εύκολα και να μη βρίσκεται μέσα στη μέση. Αν γράφει με το δεξί, το φως είναι καλύτερο να έρχεται από τα αριστερά. Αν γράφει με το αριστερό, από τα δεξιά. Έτσι, το ίδιο του το χέρι δεν ρίχνει σκιά πάνω στη σελίδα.
Ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα μπορεί επίσης να γλιτώσει αρκετές ερωτήσεις του τύπου «τι έχουμε αύριο;». Διαγωνίσματα, εργασίες και δραστηριότητες μπαίνουν σε ένα σημείο που βλέπει εύκολα ο μαθητής. Αρκεί, βέβαια, να το ενημερώνει. Διαφορετικά, θα παραμείνει στον τοίχο να δείχνει ένα πολύ οργανωμένο πρόγραμμα… της πρώτης εβδομάδας.
Τα… μικρά της τεχνολογίας
Αν ο μαθητής μεταφέρει laptop ή τάμπλετ στο σχολείο, ξεκίνα από μια σωστή προστατευτική θήκη. Πρέπει να εφαρμόζει καλά και να προστατεύει κυρίως τις γωνίες της συσκευής. Μέσα στη σχολική τσάντα χρειάζεται τη δική της ενισχυμένη θέση, μακριά από το παγούρι και το φαγητοδοχείο. Γιατί ακόμη και το καλύτερο καπάκι μπορεί κάποια στιγμή να μην κλείσει σωστά.
Ένα επιπλέον καλώδιο φόρτισης που μένει σταθερά στο γραφείο μπορεί να γλιτώσει το καθημερινό πήγαινε έλα του ίδιου φορτιστή μέσα στο σπίτι. Το ίδιο χρήσιμο είναι και ένα απλό ζευγάρι ακουστικών για εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις ή διαδικτυακές εργασίες. Όχι κάτι εντυπωσιακό. Κάτι που να λειτουργεί όταν το χρειάζεται ο μαθητής.
Για έναν μεγαλύτερο μαθητή, ένα μικρό USB μπορεί να φανεί χρήσιμο για παρουσιάσεις και εργασίες. Ρώτησε, όμως, πρώτα πώς ανταλλάσσει αρχεία το σχολείο. Αν όλα ανεβαίνουν ήδη σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μπορεί να μην το χρειαστεί ποτέ. Μικρή αγορά, ναι. Περιττή αγορά, όχι.
Τι λύνει τι
Μια μικρή αγορά έχει αξία όταν απαντά σε μια πραγματική ανάγκη. Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει ορισμένα συνηθισμένα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας και τις απλές λύσεις τους. Έλα να τα δούμε.
|
Καθημερινό πρόβλημα
|
Μικρή αγορά
|
Τι αλλάζει
|
Οι φωτοτυπίες τσαλακώνονται
|
Λεπτός φάκελος με κουμπί
|
Τα χαρτιά παραμένουν συγκεντρωμένα και καθαρά
|
Το παιδί χάνει τα πράγματά του
|
Ετικέτες
|
Το παγούρι, η κασετίνα και όλα τα σχολικά είδη αναγνωρίζονται εύκολα
|
Τα μολύβια σκορπίζουν στην τσάντα
|
Εύχρηστη και άνετη κασετίνα
|
Μολύβια και στυλό βρίσκονται εύκολα
|
Το παγούρι στάζει μέσα στην τσάντα
|
Παγούρι με ασφαλές κλείσιμο
|
Το νερό δεν κάνει ζημιές
|
Το φαγητό δεν μεταφέρεται ξεχωριστά
|
Μικρή ισοθερμική τσάντα
|
Δεν λερώνονται βιβλία και τετράδια.
|
Τα σχολικά βιβλία δεν έχουν σταθερή θέση
|
Ράφι ή κουτί αποθήκευσης
|
Ο μαθητής βρίσκει γρήγορα το σωστό βιβλίο
|
Ο φορτιστής μεταφέρεται συνεχώς
|
Επιπλέον καλώδιο φόρτισης
|
Υπάρχει πάντα ένα σταθερό σημείο φόρτισης
|
Ξεχνά εργασίες και διαγωνίσματα
|
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
|
Οι εργασίες και τα διαγωνίσματα παραμένουν σε εμφανές σημείο
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