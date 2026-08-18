Ελλάδα: Αλλάζουν με το ζόρι τους υαλοκαθαριστήρες και μετά απαιτούν χρήματα

Η νέα καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε αυτή τη φορά στη Ραφήνα, προκαλεί ανησυχία στους οδηγούς, καθώς αφορά μία μέθοδο εξαπάτησης που έχει καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με αυτήν δύο άτομα φέρονται να κινούνταν το μεσημέρι της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στη Ραφήνα, προσεγγίζοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όπως υποστηρίζει, οι δύο άνδρες αλλάζουν τους υαλοκαθαριστήρες των οχημάτων και στη συνέχεια ζητούν χρήματα από τους οδηγούς.

Η ίδια καταγγελία αναφέρει ότι, όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αρνηθεί να πληρώσει, τα δύο άτομα επιμένουν και «δύσκολα φεύγουν». Ως όχημα μετακίνησής τους περιγράφεται ένα μικρό Peugeot κίτρινου χρώματος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται αποκλειστικά από την ανάρτηση του πολίτη και δεν αποτελούν μέχρι στιγμής επίσημη περιγραφή υπόπτων από τις Αρχές.





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