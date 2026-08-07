Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη, Ζαχαρία Κεσσέ και Θανάση Κουκάκη

Ευάγγελος Μπακέλας δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών Αντώνη Σαμαρά, του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων.



Ειδικότερα, ο κ. Μπακέλας με ξεχωριστές πράξεις του απόρριψε τα αιτήματα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο. Σύμφωνα με τον κ. Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη φορά.







Σε ό,τι αφορά το αίτημα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με το οποίο ζητούσε «την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσης του», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο, πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όσο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από ενάμισυ περίπου μήνα.



Ως προς το αίτημα του Χρήστου Σπίρτζη για εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, με την προσκόμιση μηνυμάτων (emails) από το κινητό του εκ των οποίων ένα έφερε τον χαρακτήρα «απόρρητο», στην ειδική πράξη μη ανάσυρσης της υπόθεσης ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει, ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούργιο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους τέσσερις ιδιώτες, που κατέληξε σε βαριές καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξη.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην αιτιολογία απόρριψης της αίτησης του Χρήστου Σπίρτζη, μεταξύ των άλλων αναφέρει:







Ειδικότερα κρίθηκε ότι, από την εκτίμηση και μόνο του περιεχομένου της αίτησης, προκύπτει με σαφήνεια ότι με αυτή δεν γίνεται επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή στοιχείων, ούτε προσκομίζονται ή αναφαίνονται τέτοια, τα οποία να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά αντίθετα, με την κρινόμενη αίτηση, προσκομίζονται ως νέα στοιχεία τρία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον ισχυρισμό ότι αυτά υπήρχαν «κατά το χρόνο επίθεσης αλλά ακόμη και σήμερα» στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του αιτούντα, τα οποία όμως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν: α) τις διαπραγματεύσεις, για την μεταβολή του νομικού καθεστώτος, σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), β) την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), και γ) τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας , αποτέλεσαν ήδη αντικείμενο έρευνας και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-4-2026 Πράξη του, αφού εξέτασε αυτά και όλα γενικά τα στοιχεία της δικογραφίας , έκρινε ότι « εν προκειμένω, δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης, από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης της δικογραφίας προκαταρκτικής εξέτασης, επί της οποίας εκδόθηκαν τα, από 25-07-2024 και 07-01-2025, πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα ΖΗΣΗ, διότι τα στοιχεία, που εν προκειμένω εισφέρονται και των οποίων γίνεται επίκληση, δεν συνιστούν νέα στοιχεία, κατ’ άρθρο 43 § 6 ΚΠΔ, ικανά, κατά την κρίση μας, να δικαιολογήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης, ενόψει του ότι η σχετική υπόθεση διερευνήθηκε πλήρως, όπως προκύπτει από το σύνολο των εξετασθέντων αποδεικτικών μέσων».



Με την απορριφθείσα αίτηση ζητούνταν επί της ουσίας επανεξέταση της υπόθεσης, νέα δηλαδή ουσιαστική και ποινική αξιολόγηση όσων ήδη διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν με τα από 25-07-2024 και 07-01-2025, πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα ΖΗΣΗ και την από 27-4-2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς να προσκομίζονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ήδη, ούτε έγινε επίκληση τέτοιων, αλλά ζητούνταν να γίνει διαφορετική εκτίμηση και αξιολόγηση του ήδη γνωστού και αξιολογηθέντος αποδεικτικού υλικού, αίτημα το οποίο δεν είναι νόμιμο, καθόσον το οιονεί δεδικασμένο, που δεσμευτικά προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, διότι δεν διαπιστώνονται νέα πραγματικά περιστατικά, ούτε αναδεικνύονται νέα μη αξιολογηθέντα ήδη στοιχεία, ούτε γίνεται επίκληση τέτοιων, ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση της υπόθεσης.



Κλείσιμο Ζαχαρία Κεσσέ με βάση το περιεχόμενο και τα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης για τους τέσσερις, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις ενός εξ αυτών, του Τάλ Ντίλιαν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οδηγείται με χωριστές πράξεις στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί για νομικούς λόγους να ανοίξει εκ νέου έρευνα.



Οι νομικοί λόγοι κατά την πράξη του κ. Μπακέλα είναι, ότι ο μεν Ταλ Ντίλιαν που έχει δηλώσει δημόσια ότι εμπορεύθηκε το pretador σε κρατικές οντότητες (κρατικές υπηρεσίες) είναι εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η μαρτυρία του θα τεθεί αμέσως εκτός δικογραφίας σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, ενώ το ίδιο σημειώνεται και για τους άλλους τρεις που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές από το δικαστήριο.



Επίσης για τους ίδιους νομικούς λόγους κρίνεται, ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες και άλλοι πέντε ιδιώτες για τους οποίους έχει δικαστικά και είχε στραφεί σε βάρος τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.



Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην αιτιολογία απόρριψης της αίτησης του δημοσιογράφου Αθανάσιου Κουκάκη, με δικηγόρο τον Ζαχαρία Κεσσέ, μεταξύ των άλλων, αναφέρει:



Οι από 4-6-2026 και 14-7-2026 αιτήσεις του Αθανασίου ΚΟΥΚΑΚΗ με τις οποίες ζητούσε:



Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγιουδεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, που ζητούσαν με αιτήσεις τους , του πρώην πρωθυπουργούτου πρώην υπουργούτου δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και του δικηγόρουπου εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων.Ειδικότερα, ο κ. Μπακέλας με ξεχωριστές πράξεις του απόρριψε τα αιτήματα, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο. Σύμφωνα με τον κ. Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα κάτι που ουσιαστικά θέτουν στο αρχείο τις υποκλοπές για τρίτη φορά.Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με χωριστές πράξεις αποφάνθηκε για καθένα από τα τέσσερα αιτήματα, καθώς το καθένα κρίθηκε με ειδική αιτιολογία.Σε ό,τι αφορά το αίτημα του πρώην πρωθυπουργούμε το οποίο ζητούσε «την πλήρη διαλεύκανση της παγίδευσης του», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ότι δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ερευνηθεί, τόσο από τον επίτιμο, πλέον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, όσο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από ενάμισυ περίπου μήνα.Ως προς το αίτημα τουγια εκ νέου έρευνα των υποκλοπών, με την προσκόμιση μηνυμάτων (emails) από το κινητό του εκ των οποίων ένα έφερε τον χαρακτήρα «απόρρητο», στην ειδική πράξη μη ανάσυρσης της υπόθεσης ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει, ότι δεν προσκομίστηκε κάτι καινούργιο από αυτά που εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη για τους τέσσερις ιδιώτες, που κατέληξε σε βαριές καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξη.Η από 7-5-2026 αίτηση του Χρήστου Σπίρτζη, με την οποία ζητούσε την κατ’ άρθρο 43 παρ.6 ΚΠΔ, ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, επί της οποίας εκδόθηκαν τα από 25-7-2024 και 7-1-2025 πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση απορρίφθηκε, καθόσον κρίθηκε ότι δεν ανεφάνησαν νέα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, ούτε έγινε επίκληση τέτοιων, ώστε να να δικαιολογείται η επανεξέταση της υπόθεσης.Ειδικότερα κρίθηκε ότι, από την εκτίμηση και μόνο του περιεχομένου της αίτησης, προκύπτει με σαφήνεια ότι με αυτή δεν γίνεται επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή στοιχείων, ούτε προσκομίζονται ή αναφαίνονται τέτοια, τα οποία να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά αντίθετα, με την κρινόμενη αίτηση, προσκομίζονται ως νέα στοιχεία τρία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον ισχυρισμό ότι αυτά υπήρχαν «κατά το χρόνο επίθεσης αλλά ακόμη και σήμερα» στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του αιτούντα, τα οποία όμως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν: α) τις διαπραγματεύσεις, για την μεταβολή του νομικού καθεστώτος, σε σχέση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), β) την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), και γ) τηλεγράφημα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Άμπου Ντάμπι, αναφορικά με την εγκαθίδρυση νέας γραμμής αεροπορικής σύνδεσης Ντουμπάι – Νέα Υόρκη μέσω Αθήνας , αποτέλεσαν ήδη αντικείμενο έρευνας και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-4-2026 Πράξη του, αφού εξέτασε αυτά και όλα γενικά τα στοιχεία της δικογραφίας , έκρινε ότι « εν προκειμένω, δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης, από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης της δικογραφίας προκαταρκτικής εξέτασης, επί της οποίας εκδόθηκαν τα, από 25-07-2024 και 07-01-2025, πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα ΖΗΣΗ, διότι τα στοιχεία, που εν προκειμένω εισφέρονται και των οποίων γίνεται επίκληση, δεν συνιστούν νέα στοιχεία, κατ’ άρθρο 43 § 6 ΚΠΔ, ικανά, κατά την κρίση μας, να δικαιολογήσουν την επανεξέταση της υπόθεσης, ενόψει του ότι η σχετική υπόθεση διερευνήθηκε πλήρως, όπως προκύπτει από το σύνολο των εξετασθέντων αποδεικτικών μέσων».Με την απορριφθείσα αίτηση ζητούνταν επί της ουσίας επανεξέταση της υπόθεσης, νέα δηλαδή ουσιαστική και ποινική αξιολόγηση όσων ήδη διερευνήθηκαν, αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν με τα από 25-07-2024 και 07-01-2025, πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα ΖΗΣΗ και την από 27-4-2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς να προσκομίζονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν ήδη, ούτε έγινε επίκληση τέτοιων, αλλά ζητούνταν να γίνει διαφορετική εκτίμηση και αξιολόγηση του ήδη γνωστού και αξιολογηθέντος αποδεικτικού υλικού, αίτημα το οποίο δεν είναι νόμιμο, καθόσον το οιονεί δεδικασμένο, που δεσμευτικά προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, διότι δεν διαπιστώνονται νέα πραγματικά περιστατικά, ούτε αναδεικνύονται νέα μη αξιολογηθέντα ήδη στοιχεία, ούτε γίνεται επίκληση τέτοιων, ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση της υπόθεσης.Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τον δικηγόρομε βάση το περιεχόμενο και τα ευρήματα της καταδικαστικής απόφασης για τους τέσσερις, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις ενός εξ αυτών, του Τάλ Ντίλιαν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οδηγείται με χωριστές πράξεις στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί για νομικούς λόγους να ανοίξει εκ νέου έρευνα.Οι νομικοί λόγοι κατά την πράξη του κ. Μπακέλα είναι, ότι ο μεν Ταλ Ντίλιαν που έχει δηλώσει δημόσια ότι εμπορεύθηκε το pretador σε κρατικές οντότητες (κρατικές υπηρεσίες) είναι εμπλεκόμενος στις υποκλοπές και δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, διότι η μαρτυρία του θα τεθεί αμέσως εκτός δικογραφίας σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, ενώ το ίδιο σημειώνεται και για τους άλλους τρεις που καταδικάστηκαν σε βαρύτατες ποινές από το δικαστήριο.Επίσης για τους ίδιους νομικούς λόγους κρίνεται, ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες και άλλοι πέντε ιδιώτες για τους οποίους έχει δικαστικά και είχε στραφεί σε βάρος τους ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.Οι από 4-6-2026 και 14-7-2026 αιτήσεις του Αθανασίου ΚΟΥΚΑΚΗ με τις οποίες ζητούσε:

i. την, κατ’ άρθρο 43 παρ.6 ΚΠΔ, ανάσυρση της δικογραφίας, κατά το μέρος που αυτή τέθηκε στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 4 ΚΠΔ , με τα από 25-7-2024 και 7-1-2025 πορίσματα προκαταρκτικής εξέτασης του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση και



ii.τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης, με τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων των αναφερόμενων στις κρινόμενες αιτήσεις προσώπων και τη διενέργεια και άλλων ανακριτικών πράξεων, απορρίφθηκαν, καθόσον κρίθηκε ότι δεν ανεφάνησαν νέα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης και ότι τα επικαλούμενα από τον αιτούντα ως νέα στοιχεία, ουδόλως συνιστούν τέτοια ,κατά την έννοια του νόμου, αλλά επανάληψη ισχυρισμών που ήδη έχουν εξεταστεί, αξιολογηθεί και κριθεί και επομένως το οιονεί δεδικασμένο, που δεσμευτικά προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , δεν επιτρέπει την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Περαιτέρω κρίθηκε ότι, σε περίπτωση που ήθελε κριθεί, ότι τελέστηκε κατασκοπεία, γεγονός που κρίθηκε ότι δεν συμβαίνει εν προκειμένω, οι προτεινόμενοι να εξεταστούν ως μάρτυρες είναι, κατά τον ίδιο τον αιτούντα, οι δράστες αυτής (κατασκοπείας) και η οποιαδήποτε σχετική μαρτυρική τους κατάθεση, που θα λαμβανόταν στο στάδιο αυτό, θα ετίθετο στη συνέχεια εκτός δικογραφίας και δεν θα λαμβανόταν υπόψη σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο δικονομικό στάδιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 244 παρ.3 ΚΠΔ και ότι η αναφερόμενη στην πρώτη αίτηση δημοσιευθείσα δήλωση του κηρυχθέντος ως ενόχου με την παραπάνω πρωτοβάθμια απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, Tal Dilian ότι: « πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς , αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα», όπως και τα αναφερόμενα στην αγωγή , που ο ίδιος (Tal Dilian) κατέθεσε, ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών του Ισραήλ, σε βάρος του αιτούντα , ασφαλώς και δεν συνιστούν νέο ουσιώδες πραγματικό περιστατικό ή στοιχείο, κατά την έννοια του νόμου, που να δικαιολογεί την επανεξέταση της υπόθεσης, αφού δεν αναφέρεται στην εν λόγω δήλωση ή στην αγωγή ότι το εν λόγω λογισμικό πωλήθηκε από τον ίδιο (Tal Dilian) ή εταιρεία συμφερόντων του σε οποιαδήποτε ελληνική κρατική υπηρεσία, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο αιτών, αλλά ότι τέτοια πώληση, που ο αιτών ισχυρίζεται ότι έλαβε χώρα, θα ήταν νόμιμη. Άλλωστε, εκτός των άλλων, ο ίδιος (Tal Dilian) , ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ισχυρίστηκε ότι «ποτέ δεν έχει έρθει αυτό το λογισμικό στη χώρα. Και δεν έχει έρθει γιατί ποτέ δεν πουλήθηκε από την Ιντελέξα sa ή από εταιρείες οι οποίες ο Ντίλιαν ελέγχει».



Πάντως, και οι τέσσερις πράξεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν νέα έρευνα για τους νομικούς λόγους που αναπτύσσονται, ενώ η δίκη των τεσσάρων σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο έχει οριστεί τον προσεχή Δεκέμβριο.