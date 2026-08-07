Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Νεκρός 64χρονος άνδρας σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά
Νεκρός 64χρονος άνδρας σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά
Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα
Ενας 64χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Ο άνδρας κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσε στην πισίνα.
Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω του τραγικού συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.
Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.
Αμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω του τραγικού συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.
Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.
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