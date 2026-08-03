ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Κατελειό στην Κεφαλονιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Κατελειό στην Κεφαλονιά

Στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Κατελειό στην Κεφαλονιά
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Κατελειού, στην Κεφαλονιά

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σημειώθηκε αναζωπύρωση της πυρκαγιάς. 

Στην περιοχή επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος.
UPD:

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης