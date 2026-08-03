Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Κατελειό στην Κεφαλονιά
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Κατελειό στην Κεφαλονιά
Στο σημείο επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Κατελειού, στην Κεφαλονιά.
Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σημειώθηκε αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.
Στην περιοχή επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος.
Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σημειώθηκε αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.
Στην περιοχή επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα αεροσκάφος.
UPD:
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