Χιόνισε στον Όλυμπο...
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνισε στον Όλυμπο...

Μπορεί για τους περισσότερους ο Ιούλιος να σημαίνει καύσωνα, παραλίες και υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο στον Όλυμπο η φύση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.

Χιόνισε στον Όλυμπο...

Χτες το βράδυ, στις υψηλότερες κορυφές του βουνού, σημειώθηκε χιονόπτωση, δημιουργώντας ένα άκρως εντυπωσιακό σκηνικό που δύσκολα συναντά κανείς στην καρδιά του καλοκαιριού.

Το φαινόμενο καταγράφηκε στο Οροπέδιο των Μουσών, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, όπου η θερμοκρασία υποχώρησε απότομα στους 2 βαθμούς Κελσίου. Η χιονόπτωση διήρκεσε περίπου 35 λεπτά και ήταν αρκετή ώστε το χιόνι να καλύψει προσωρινά το έδαφος, μετατρέποντας το αλπικό τοπίο σε χειμωνιάτικο.

Η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν ορειβάτες και οι υπεύθυνοι του καταφυγίου «Χρήστος Κάκκαλος», προκαλώντας έκπληξη, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα μεγάλο μέρος της Ελλάδας βρισκόταν αντιμέτωπο με έντονες καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρή ηλεκτρική...


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