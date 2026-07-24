Στην κυκλοφορία από σήμερα, ολόκληρος ο πιο σημαντικός αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα

Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες σχεδιασμού, κατασκευαστικών δυσκολιών, οικονομικών αναταράξεων και διαδοχικών καθυστερήσεων, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ολοκληρώνεται και παραδίδεται πλέον στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν ποτέ στη χώρα, καθώς δημιουργεί έναν νέο εθνικό οδικό άξονα που συνδέει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας αισθητά τις αποστάσεις μεταξύ της νότιας, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.



Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τον κόμβο της Εγνατίας Οδού κοντά στα Γρεβενά, ο συνολικός άξονας αποκτά μήκος 182,1 χιλιομέτρων και λειτουργεί πλέον ενιαία από τη Λαμία έως τη Δυτική Μακεδονία.

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