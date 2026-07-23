Οριστικό τέλος για χιλιάδες ΙΧ σε Ελλάδα και Ευρώπη - Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

Η απόφαση δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση των αυτοκινήτων. Αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θα χαρακτηρίζεται ένα μεταχειρισμένο όχημα, το πότε μπορεί να πουληθεί και πότε θα θεωρείται υποχρεωτικά όχημα προς απόσυρση. Πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα αρκεί το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο "παίρνει μπροστά" για να θεωρείται μεταχειρισμένο. Εφόσον δεν πληροί συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ή κρίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος του κύκλου ζωής του, θα χαρακτηρίζεται ως ELV και θα οδηγείται υποχρεωτικά για ανακύκλωση.