Κόνιτσα: Νεκρός 80χρονος που καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του ενώ έκανε εργασίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κόνιτσα Ηλικιωμένος

Κόνιτσα: Νεκρός 80χρονος που καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του ενώ έκανε εργασίες

Πουρνιά Κόνιτσας : 80χρονος έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του ||Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Κόνιτσα: Νεκρός 80χρονος που καρφώθηκε στα κάγκελα του σπιτιού του ενώ έκανε εργασίες
Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία του Πουρναρίου Κόνιτσας από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή το πρωί της Δευτέρας.

Ειδικότερα, ένας 80χρονος άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε εργασίες στον κήπο, καρφώθηκε στα κάγκελα του αυλής, όταν υποχώρησε ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία βρισκόταν και έπεσε από το υψηλότερο επίπεδο που βρίσκονταν.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Για τον απεγκλωβισμό του 80χρονου επιχείρησαν 3 οχήματα και 8 υπάλληλοι από την Π.Υ Κόνιτσας και την 5η ΕΜΑΚ .

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