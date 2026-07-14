Επέστρεψε στην Αυγή ο Σπύρος Σουρμελίδης, είχε παραιτηθεί για «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο για τις σχέσεις Φάμελλου - Τσίπρα
Επέστρεψε στην Αυγή ο Σπύρος Σουρμελίδης, είχε παραιτηθεί για «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο για τις σχέσεις Φάμελλου - Τσίπρα
Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη θέση του επτά μήνες μετά την παραίτησή του, η οποία είχε υποβληθεί στον απόηχο αντιδράσεων για κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
Στο δυναμικό της «Αυγής» επιστρέφει ο δημοσιογράφος Σπύρος Σουρμελίδης, αναλαμβάνοντας εκ νέου τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.
Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από τη δημοσίευση κυριακάτικου πρωτοσέλιδου για τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελλο, το οποίο θεωρήθηκε ότι βρισκόταν εκτός της επίσημης γραμμής του κόμματος.
Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε σχολιάσει πως «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».
Σήμερα, με ανακοίνωσή της, η «Αυγή» γνωστοποίησε ότι ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στα καθήκοντά του ως διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.
Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη διεύθυνση των δύο μέσων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
Ο Σπύρος Σουρμελίδης καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη νέα πορεία της ΑΥΓΗΣ και του avgi.gr, με προσήλωση στις αρχές της έγκυρης, αξιόπιστης και πολυφωνικής ενημέρωσης.
Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ευχαριστεί τον Λάμπρο Τσουκνίδα για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του και εύχεται στον Σπύρο Σουρμελίδη κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων».
Υπενθυμίζεται ότι ο Σπύρος Σουρμελίδης είχε παραιτηθεί τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από τη δημοσίευση κυριακάτικου πρωτοσέλιδου για τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελλο, το οποίο θεωρήθηκε ότι βρισκόταν εκτός της επίσημης γραμμής του κόμματος.
Τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είχε σχολιάσει πως «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».
Σήμερα, με ανακοίνωσή της, η «Αυγή» γνωστοποίησε ότι ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στα καθήκοντά του ως διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή» και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει την επαναφορά του δημοσιογράφου Σπύρου Σουρμελίδη στη θέση του διευθυντή της εφημερίδας ΑΥΓΗ και της ενημερωτικής ιστοσελίδας avgi.gr, μετά την παραίτηση από τη θέση του διευθυντή του δημοσιογράφου Λάμπρου Τσουκνίδα.
Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη διεύθυνση των δύο μέσων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιογραφικής τους παρουσίας, της αξιοπιστίας και της ποιοτικής ενημέρωσης, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τον δημόσιο διάλογο και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
Ο Σπύρος Σουρμελίδης καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη νέα πορεία της ΑΥΓΗΣ και του avgi.gr, με προσήλωση στις αρχές της έγκυρης, αξιόπιστης και πολυφωνικής ενημέρωσης.
Η διοίκηση της ΑΥΓΗΣ Α.Ε. ευχαριστεί τον Λάμπρο Τσουκνίδα για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του και εύχεται στον Σπύρο Σουρμελίδη κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα