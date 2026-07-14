Επέστρεψε στην Αυγή ο Σπύρος Σουρμελίδης, είχε παραιτηθεί για «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο για τις σχέσεις Φάμελλου - Τσίπρα

Ο Σπύρος Σουρμελίδης επιστρέφει στη θέση του επτά μήνες μετά την παραίτησή του, η οποία είχε υποβληθεί στον απόηχο αντιδράσεων για κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας