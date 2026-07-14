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Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι είχαν στήσει... βιομηχανία κλοπών δικύκλων, ταυτοποιήθηκαν τρεις, συνελήφθη ο ένας
Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι είχαν στήσει... βιομηχανία κλοπών δικύκλων, ταυτοποιήθηκαν τρεις, συνελήφθη ο ένας
Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ως μέλη συμμορίας που φέρεται να διέπραξε 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού στους Δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 16 δίκυκλα μικρού κυβισμού έκλεψαν τρεις ανήλικοι που ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.
Μετά από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής δικύκλων μικρού κυβισμού, που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2025 έως 6 Μαρτίου 2026, σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Δέλτα.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις νεαροί ημεδαποί, ένας εκ των οποίων συνελήφθη, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση - συμμορία και κλοπή κατά συναυτουργία.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών (μητέρες των νεαρών δραστών), για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Πρωινές ώρες χθες (13/7), σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας εκ των ανηλίκων για τη συμμετοχή του στη συμμορία που διέπραττε τις κλοπές, καθώς και για μη έκδοση Δελτίου Ταυτότητας, ως όφειλε.
Επιπλέον, συνελήφθη και η 46χρονη μητέρα του, διότι σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απείθεια.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Μετά από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπής δικύκλων μικρού κυβισμού, που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2025 έως 6 Μαρτίου 2026, σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Δέλτα.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις νεαροί ημεδαποί, ένας εκ των οποίων συνελήφθη, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση - συμμορία και κλοπή κατά συναυτουργία.
Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 46, 39 και 46 ετών (μητέρες των νεαρών δραστών), για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
Πρωινές ώρες χθες (13/7), σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών, εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας εκ των ανηλίκων για τη συμμετοχή του στη συμμορία που διέπραττε τις κλοπές, καθώς και για μη έκδοση Δελτίου Ταυτότητας, ως όφειλε.
Επιπλέον, συνελήφθη και η 46χρονη μητέρα του, διότι σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης έξι μηνών για απείθεια.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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