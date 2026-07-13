ElvalHalcor: Διαμορφώνουμε τα μέταλλα της νέας εποχής - Δημιουργούμε αξία για το σήμερα και το αύριο

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1 σύμφωνα με CRU

2 σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρίας, εσωτερικές και εξωτερικές μελέτες

Αποτελεί τη δεύτερημεγαλύτερη βιομηχανία σε δυναμικότητα θερμής έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, τον μεγαλύτεροπαραγωγό σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ) και τον ταχύτερααναπτυσσόμενο παραγωγό προϊόντων έλασης και διέλασης χαλκού στην Ευρώπη σε όγκους πωλήσεων. Επενδύοντας συστηματικά σε τεχνολογία αιχμής και στην καινοτομία και με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους της, η ElvalHalcor παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παγκόσμιων μεγατάσεων, όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία και οι ψηφιακές υποδομές.Με 15 εργοστασιακές μονάδες τεχνολογίας αιχμής και έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό, η εταιρία εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με περίπου το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας. Το ευρύ και με μεγάλη διαφοροποίηση χαρτοφυλάκιό της καλύπτει αγορές με υψηλή δυναμική και στρατηγική σημασία, όπως οι συσκευασίες αναψυκτικών, τροφίμων και φαρμάκων, οι χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές και η ηλεκτροκίνηση, η δόμηση και οι κατασκευές, η θέρμανση, η ψύξη και ο κλιματισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός, η αμυντική βιομηχανία και τα data centers.Σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η συμβολή της ElvalHalcor στην οικονομία της Ελλάδας είναι σημαντική καθώς η εταιρία κατέγραψε παραγωγική αξία ύψους 2,35 δισ. ευρώ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.Ενδεικτικά η συνολική συνεισφορά της ElvalHalcor ισοδυναμεί με το 0,56% του ΑΕΠ της Ελλάδας, αποτυπώνοντας τη σημαντικότητα της εταιρίας στην εθνική οικονομία. Οι δε επενδύσεις που πραγματοποίησε τη δεκαετία 2016-2025 ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.Η συμβολή της στην απασχόληση είναι εξίσου σημαντική καθώς το 2025 οι άμεσα απασχολούμενοι εργαζόμενοι της ήταν 2.887, ενώ οι δραστηριότητές της στήριξαν 20.920 θέσεις εργασίας συνολικά. Για κάθε μία θέση εργασίας στην εταιρία δημιουργούνται συνολικά 6,2 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας, γεγονός που αναδεικνύει τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο στην οικονομία της χώρας. Η ElvalHalcor ξεχωρίζει για έναν ακόμη λόγο: αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η εταιρία έχει υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού που δίνει έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση, στη δημιουργία νέων δεξιοτήτων και στη στήριξη των νέων επαγγελματιών.Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η ElvalHalcor λειτουργεί ως παραγωγικός πολλαπλασιαστής για την ελληνική οικονομία. Η δραστηριότητά της ενεργοποιεί ευρύτερες αλυσίδες αξίας, στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τις εξαγωγές και συμβάλλει στη μετάβαση της χώρας προς ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.Η κυκλική οικονομία δεν αποτελεί για την ElvalHalcor απλώς περιβαλλοντικό στόχο, αλλά στρατηγικό παράγοντα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Το αλουμίνιο και ο χαλκός μπορούν να ανακυκλώνονται επ’ αόριστον χωρίς απώλεια των ιδιοτήτων τους, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να μειώνει τη χρήση πρωτογενών πόρων και να περιορίζει σημαντικά το ενεργειακό της αποτύπωμα.Η εταιρία με υψηλή τεχνογνωσία και προηγμένα συστήματα ανακύκλωσης εστιάζει στην εκτεταμένη χρήση δευτερογενούς μετάλλου (σκραπ) επιτυγχάνοντας μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της και τη θέση της σε αγορές που κινούνται ταχύτατα προς υλικά με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.Με ξεκάθαρο βιομηχανικό όραμα και υπεύθυνη παραγωγή η ElvalHalcor συνεισφέρει σταθερά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και λειτουργεί ως πυλώνας εξωστρέφειας, ανθεκτικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.Σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, η εταιρία εξελίσσεται συνεχώς — παραμένοντας σταθερά μια από τις πιο δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, έτοιμη να υποστηρίξει τις ανάγκες της πράσινης μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας.Η ElvalHalcor διαμορφώνει τα μέταλλα της νέας εποχής και δημιουργεί αξία για το σήμερα και το αύριο.