Εντοπίστηκε θαλάσσια νάρκη στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Θαλάσσια νάρκη Λιμενικό Χανιά

Εντοπίστηκε θαλάσσια νάρκη στα Χανιά

Η νάρκη εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την ακτή

Εντοπίστηκε θαλάσσια νάρκη στα Χανιά
Συναγερμός σήμανε σε παραλία του Αποκόρωνα μετά τον εντοπισμό νάρκης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας-σπηλαίου «Κουταλάς», στο Κόκκινο Χωριό των Χανίων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η νάρκη εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την ακτή. Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε βάθος περίπου 12 έως 15 μέτρων, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού: 

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (νάρκης), στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας- σπήλαιου “ΚΟΥΤΑΛΑΣ” του Κόκκινου Χωριού.

Το πυρομαχικό υλικό βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτή και σε βάθος περίπου 12-15 μέτρων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, για τις δικές της ενέργειες.

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