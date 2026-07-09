Ανήλικα αδέλφια ζούσαν ανάμεσα σε ακαθαρσίες ζώων σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 54χρονη

Τα δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τη φροντίδα του θείου τους