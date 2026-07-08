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Συνελήφθη 39χρονος στο Μεταξουργείο για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκαν πάνω από 27 κιλά ουσίας νόθευσης
Συνελήφθη 39χρονος στο Μεταξουργείο για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, βρέθηκαν πάνω από 27 κιλά ουσίας νόθευσης
Ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει από τον αστυνομικό έλεγχο
Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Μεταξουργείου.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο 39χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία καθώς και 650 ευρώ.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, εντοπίστηκε μεγάλος όγκος υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με την παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:
* 27 κιλά και 417 γραμμάρια ουσίας κατάλληλης για την παρασκευή και νόθευση ναρκωτικών,
* 51,6 γραμμάρια κοκαΐνης,
* εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών,
* δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
* πλήθος νάιλον συσκευασιών,
* δύο μαγειρικά σκεύη και
* 1.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, ο 39χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 φαρμακευτικά δισκία καθώς και 650 ευρώ.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, εντοπίστηκε μεγάλος όγκος υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με την παρασκευή και διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:
* 27 κιλά και 417 γραμμάρια ουσίας κατάλληλης για την παρασκευή και νόθευση ναρκωτικών,
* 51,6 γραμμάρια κοκαΐνης,
* εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών,
* δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
* πλήθος νάιλον συσκευασιών,
* δύο μαγειρικά σκεύη και
* 1.000 ευρώ σε μετρητά.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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