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Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία
Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία
Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από οχήματα και καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης – Πάνω από 500 πρόστιμα έχει επιβάλει φέτος η Πυροσβεστική
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που αποδίδονται σε αμέλεια και εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία.
Στην Ασίνη Αργολίδας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού, καθώς φωτιά που ξέσπασε στις 13:52 στο Ι.Χ. φορτηγό όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.
Στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη μία 60χρονη αλλοδαπή, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 στο όχημά της εξαπλώθηκε σε δασική περιοχή.
Ακόμη δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για φωτιά που ξέσπασε στις 16:22. Σύμφωνα με την προανάκριση, η πυρκαγιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.
Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται από τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του 2026 έως και τις 3 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 513 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 155 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Από αυτές, οι 142 συλλήψεις, ποσοστό 91,61%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 13 (8,39%) σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση.
Η Πυροσβεστική συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη αμέλεια παραμένει μία από τις βασικότερες αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας.
Στην Ασίνη Αργολίδας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού, καθώς φωτιά που ξέσπασε στις 13:52 στο Ι.Χ. φορτηγό όχημά του επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.
Στην περιοχή Καλαμίτσα Καβάλας συνελήφθη μία 60χρονη αλλοδαπή, καθώς πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 10:46 στο όχημά της εξαπλώθηκε σε δασική περιοχή.
Ακόμη δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 48 και 59 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για φωτιά που ξέσπασε στις 16:22. Σύμφωνα με την προανάκριση, η πυρκαγιά προκλήθηκε από καλώδιο ηλεκτροδότησης γεώτρησης.
Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά συνεχίζονται από τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του 2026 έως και τις 3 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 513 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 619.569,67 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 155 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Από αυτές, οι 142 συλλήψεις, ποσοστό 91,61%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 13 (8,39%) σχετίζονται με εμπρησμούς από πρόθεση.
Η Πυροσβεστική συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η ανθρώπινη αμέλεια παραμένει μία από τις βασικότερες αιτίες εκδήλωσης πυρκαγιών και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας.
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