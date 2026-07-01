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Παχυσαρκία: Έληξε το πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα, το υπουργείο Υγείας ζητά δίμηνη παράταση
Παχυσαρκία: Έληξε το πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα, το υπουργείο Υγείας ζητά δίμηνη παράταση
Εάν τελικά δεν παραταθεί το πρόγραμμα, το πρόβλημα αφορά μόνο Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς από τον Σεπτέμβριο όλο το «Προλαμβάνω» αναμένεται να συνεχιστεί με εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του ygeiamou.gr
Αναστάτωση επικρατεί σε περίπου 46.000 δικαιούχους που λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία με τη διακοπή του σχετικού προγράμματος στις 30 Ιουνίου, όπως άλλωστε διεκόπησαν όλα τα προγράμματα πρόληψης που χρηματοδοτούνταν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς έληξε η χρηματοδότηση.
Το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει αίτημα να δοθεί δίμηνη παράταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της σημασίας του και της βοήθειας που έχει προσφέρει σε άτομα με παχυσαρκία. Ακόμη, όμως, δεν είναι γνωστό εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ή όχι αποδεκτό το αίτημα.
Το πρόβλημα που προκύπτει, εάν τελικά δεν παραταθεί το πρόγραμμα, αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς από τον Σεπτέμβριο όλο το «Προλαμβάνω» αναμένεται να συνεχιστεί με εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο Υγείας του ygeiamou.gr.
«Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, δεν γνωρίζω αν θα γίνει δεκτό», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή
συνέντευξή του (ERTnews Radio).
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και υπεύθυνη του Προγράμματος «Προλαμβάνω», Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της σήμερα (εκπομπή Press Talk) σημείωσε πως για τους 46.000 δικαιούχους που πρέπει να λάβουν 8 δόσεις θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα εσαεί για το κομμάτι της παχυσαρκίας. Θα δούμε τι δυνατότητες θα έχουμε, από κοινού με τον υπουργό, προφανώς για το κομμάτι αυτό, αλλά για τους 46.000 που είναι τώρα και πρέπει να πάρουν έως 8 δόσεις, γιατί αυτή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση, αυτός είναι ο σχεδιασμός, θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες», σημείωσε συγκεκριμένα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Το χρονικό «κενό» στην ολοκλήρωση του 8μηνου κύκλου θεραπείας των δικαιούχων δημιουργείται καθώς το πρόγραμμα και η έναρξη χορήγησης των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα που προκύπτει εάν τελικά δε δοθεί παράταση είναι εάν η διακοπή του κύκλου αγωγής οδηγήσει σε επιδείνωση της νόσου. Επιπλέον,
γίνεται κατανοητό πως όποια άτομα επιθυμούν να συνεχίσουν την αγωγή τους θα χρειαστεί να επωμιστούν το υψηλό μηνιαίο κόστος των θεραπειών.
«Η κυβέρνηση «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής». Και αυτή τη φορά η λέξη που ταιριάζει περισσότερο είναι το «εζυγίσθη». Η αιφνίδια διακοπή του προγράμματος χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αφήνει στον αέρα περισσότερους από 40.000 ασθενείς, που έβλεπαν μια πραγματική ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας.
Οι ασθενείς καλούνται πλέον είτε να συνεχίσουν τη θεραπεία πληρώνοντας από την τσέπη τους πάνω από 300 ευρώ τον μήνα είτε να τη διακόψουν, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν τα οφέλη που είχαν ήδη επιτύχει», σημείωσε με δήλωσή του ο βουλευτής Α΄Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Οικονόμου.
«Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνώριζε εδώ και μήνες πότε έληγε το οκτάμηνο πρόγραμμα. Αντί να διασφαλίσει τη συνέχισή του, ξεκίνησε καθυστερημένα διαπραγματεύσεις για παράταση και σήμερα επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στους γιατρούς. Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν αντέχει στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με γνωστή ημερομηνία λήξης στις 30 Ιουνίου. Η κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη ημέρα πότε θα τελείωνε», πρόσθεσε.
Το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει αίτημα να δοθεί δίμηνη παράταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της σημασίας του και της βοήθειας που έχει προσφέρει σε άτομα με παχυσαρκία. Ακόμη, όμως, δεν είναι γνωστό εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ή όχι αποδεκτό το αίτημα.
Το πρόβλημα που προκύπτει, εάν τελικά δεν παραταθεί το πρόγραμμα, αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς από τον Σεπτέμβριο όλο το «Προλαμβάνω» αναμένεται να συνεχιστεί με εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο Υγείας του ygeiamou.gr.
«Τώρα βρισκόμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, καθώς κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας μπορούν να πάρουν θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα, δεν γνωρίζω αν θα γίνει δεκτό», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή
συνέντευξή του (ERTnews Radio).
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας και υπεύθυνη του Προγράμματος «Προλαμβάνω», Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε συνέντευξή της σήμερα (εκπομπή Press Talk) σημείωσε πως για τους 46.000 δικαιούχους που πρέπει να λάβουν 8 δόσεις θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.
«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το πρόγραμμα εσαεί για το κομμάτι της παχυσαρκίας. Θα δούμε τι δυνατότητες θα έχουμε, από κοινού με τον υπουργό, προφανώς για το κομμάτι αυτό, αλλά για τους 46.000 που είναι τώρα και πρέπει να πάρουν έως 8 δόσεις, γιατί αυτή είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση, αυτός είναι ο σχεδιασμός, θα έχουμε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες», σημείωσε συγκεκριμένα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Το χρονικό «κενό» στην ολοκλήρωση του 8μηνου κύκλου θεραπείας των δικαιούχων δημιουργείται καθώς το πρόγραμμα και η έναρξη χορήγησης των δωρεάν θεραπειών ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο αντί για τον Σεπτέμβριο. Το ερώτημα που προκύπτει εάν τελικά δε δοθεί παράταση είναι εάν η διακοπή του κύκλου αγωγής οδηγήσει σε επιδείνωση της νόσου. Επιπλέον,
γίνεται κατανοητό πως όποια άτομα επιθυμούν να συνεχίσουν την αγωγή τους θα χρειαστεί να επωμιστούν το υψηλό μηνιαίο κόστος των θεραπειών.
«Η κυβέρνηση «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής». Και αυτή τη φορά η λέξη που ταιριάζει περισσότερο είναι το «εζυγίσθη». Η αιφνίδια διακοπή του προγράμματος χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας αφήνει στον αέρα περισσότερους από 40.000 ασθενείς, που έβλεπαν μια πραγματική ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας.
Οι ασθενείς καλούνται πλέον είτε να συνεχίσουν τη θεραπεία πληρώνοντας από την τσέπη τους πάνω από 300 ευρώ τον μήνα είτε να τη διακόψουν, με σοβαρό κίνδυνο να χαθούν τα οφέλη που είχαν ήδη επιτύχει», σημείωσε με δήλωσή του ο βουλευτής Α΄Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Οικονόμου.
«Το πιο προκλητικό όμως είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνώριζε εδώ και μήνες πότε έληγε το οκτάμηνο πρόγραμμα. Αντί να διασφαλίσει τη συνέχισή του, ξεκίνησε καθυστερημένα διαπραγματεύσεις για παράταση και σήμερα επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στους γιατρούς. Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν αντέχει στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο με γνωστή ημερομηνία λήξης στις 30 Ιουνίου. Η κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη ημέρα πότε θα τελείωνε», πρόσθεσε.
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