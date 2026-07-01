Παχυσαρκία: Έληξε το πρόγραμμα για δωρεάν φάρμακα, το υπουργείο Υγείας ζητά δίμηνη παράταση

Εάν τελικά δεν παραταθεί το πρόγραμμα, το πρόβλημα αφορά μόνο Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς από τον Σεπτέμβριο όλο το «Προλαμβάνω» αναμένεται να συνεχιστεί με εθνικούς πόρους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του ygeiamou.gr