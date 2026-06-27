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24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3 Ιουλίου
24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3 Ιουλίου
Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου επηρεάζοντας τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια από τη Ραφήνα
Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των ναυτεργατών στη γραμμή της Ραφήνας οδηγεί σε 24ωρη απεργία την Παρασκευή 3 Ιουλίου, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) θέτει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ζητήματα ασφάλειας του λιμένα, των πλοίων και των πληρωμάτων.
Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια από τη Ραφήνα. Παράλληλα, στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο SUPER FERRY, όπου τα μέλη της Ένωσης θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.
Η ΠΕΝΕΝ υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα αφορά την αδυναμία του λιμένα Ραφήνας να εξυπηρετήσει τον σημερινό αριθμό των ακτοπλοϊκών πλοίων που δραστηριοποιούνται στη γραμμή. Όπως επισημαίνει, οι υφιστάμενες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται συνολικά έντεκα.
Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με το σωματείο, έχει ως αποτέλεσμα αρκετά πλοία να παραμένουν εκτός λιμένα σε αγκυροβόλιο ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις, αυξάνοντας την επιχειρησιακή πίεση τόσο στα πληρώματα όσο και στους πλοιάρχους. Η Ένωση χαρακτηρίζει το σημερινό αγκυροβόλιο της Ραφήνας ανεπαρκές και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινή παραμονή πλοίων αρόδου δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους κατά τους χειρισμούς προσέγγισης και πρόσδεσης.
Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ συνδέει άμεσα τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές με τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Όπως αναφέρει, οι συνεχείς αγκυροβολίες και μεθορμίσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα πληρώματα, οδηγώντας σε αυξημένες ώρες εργασίας, περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης και πολύμηνη παραμονή των ναυτικών μακριά από τις οικογένειές τους. Κατά την άποψη της Ένωσης, η συσσωρευμένη κόπωση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, ιδιαίτερα σε μία γραμμή με αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΠΕΝΕΝ στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση έλαβαν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας. Σύμφωνα με την Ένωση, οι παρεμβάσεις αυτές ανέδειξαν τις επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα λόγω του περιορισμένου χώρου στο λιμάνι και της ανάγκης συνεχών μετακινήσεων των πλοίων.
Πηγή: newmoney.gr
Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια από τη Ραφήνα. Παράλληλα, στις 10:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο SUPER FERRY, όπου τα μέλη της Ένωσης θα παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.
Η ΠΕΝΕΝ υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα αφορά την αδυναμία του λιμένα Ραφήνας να εξυπηρετήσει τον σημερινό αριθμό των ακτοπλοϊκών πλοίων που δραστηριοποιούνται στη γραμμή. Όπως επισημαίνει, οι υφιστάμενες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται συνολικά έντεκα.
Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με το σωματείο, έχει ως αποτέλεσμα αρκετά πλοία να παραμένουν εκτός λιμένα σε αγκυροβόλιο ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις, αυξάνοντας την επιχειρησιακή πίεση τόσο στα πληρώματα όσο και στους πλοιάρχους. Η Ένωση χαρακτηρίζει το σημερινό αγκυροβόλιο της Ραφήνας ανεπαρκές και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι η καθημερινή παραμονή πλοίων αρόδου δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους κατά τους χειρισμούς προσέγγισης και πρόσδεσης.
Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ συνδέει άμεσα τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές με τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Όπως αναφέρει, οι συνεχείς αγκυροβολίες και μεθορμίσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα πληρώματα, οδηγώντας σε αυξημένες ώρες εργασίας, περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης και πολύμηνη παραμονή των ναυτικών μακριά από τις οικογένειές τους. Κατά την άποψη της Ένωσης, η συσσωρευμένη κόπωση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, ιδιαίτερα σε μία γραμμή με αυξημένη επιβατική κίνηση κατά τη θερινή περίοδο.
Καταγγελίες για υπερεργασία και κόπωση
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η ΠΕΝΕΝ στο γεγονός ότι, όπως αναφέρει, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση έλαβαν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας. Σύμφωνα με την Ένωση, οι παρεμβάσεις αυτές ανέδειξαν τις επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα λόγω του περιορισμένου χώρου στο λιμάνι και της ανάγκης συνεχών μετακινήσεων των πλοίων.
Πηγή: newmoney.gr
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