Κακουργηματικές διώξεις στον 27χρονο Αιγύπτιο για το τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία στα Μάλια - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Στις εικόνες του ΚΡΗΤΗ ΤV φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος

και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της,

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.