Κακουργηματικές διώξεις στον 27χρονο Αιγύπτιο για το τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία στα Μάλια - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί
Ο αλλοδαπός οδηγός του δικύκλου που έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας είχε επιχειρήσει να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος
Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 27χρονος Αιγύπτιος που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο μεταξύ Μαλίων-Σταλίδας, με θύμα την 23χρονη Μαρία.
Σε βάρος του νεαρού άνδρα ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Ο αλλοδαπός οδηγός του δικύκλου που έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας τα ξημερώματα της Τετάρτης, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστος.
Μετά το τροχαίο ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο της τραγωδίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος ωστόσο λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Δύο Γερμανοί τουρίστες που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.
Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίοΣτις εικόνες του ΚΡΗΤΗ ΤV φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με την 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο.
