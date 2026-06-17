Όταν ο πολιτισμός γίνεται εμπειρία

Sponsored Content

Νίκος Κανόγλου, Κεφαλή Αθηνάς, 2026

Ελένη Ζούμπα, En attendant, 2026

Οι χώροι πολιτισμού έχουν τη δύναμη να μας φέρνουν πιο κοντά όχι μόνο στην τέχνη και την ιστορία, αλλά και σε έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Μέσα από τα έργα, τα αρχεία και τις ιστορίες που φιλοξενούν, δημιουργούν ευκαιρίες για σκέψη, σύνδεση και ουσιαστική επαφή με όσα διαμορφώνουν τη συλλογική μας μνήμη. Δεν είναι απλώς χώροι διατήρησης του παρελθόντος, αλλά ζωντανοί τόποι εμπειρίας, όπου το χθες συναντά το σήμερα και αποκτά νέο νόημα.Η τέχνη, από την πλευρά της, έχει τη μοναδική ικανότητα να ανοίγει διαλόγους πέρα από λέξεις και σύνορα. Να μας συγκινεί, να μας προβληματίζει και να μας καλεί να σταθούμε για λίγο διαφορετικά απέναντι σε όσα βλέπουμε και ζούμε. Όταν συναντά τη μνήμη και την ιστορία μέσα σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, τότε γεννιέται μια εμπειρία πιο άμεση και ουσιαστική, που δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και τη σχέση μας με τον χρόνο, τον τόπο και τους άλλους.αποτέλεσε ένα ακόμη τέτοιο παράδειγμα, αναδεικνύοντας στην πράξη πώς οι χώροι πολιτισμού μπορούν να μετατρέπονται σε ανοιχτούς τόπους συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας. Στις 23 Μαΐου 2026, από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα, η φετινή διοργάνωση του ΙΑ/ΕΤΕ ανέδειξε τη γόνιμη συνομιλία που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στην αρχειακή μνήμη και τη νεότερη καλλιτεχνική δημιουργία, τοποθετώντας στο επίκεντρο τα εγκαίνια της νέας περιοδικής έκθεσηςΓύρω από το έργο και την παρακαταθήκη του Λάμπρου Ορφανού αναπτύχθηκε ένας δημιουργικός διάλογος με το σήμερα, μέσα από τη συμμετοχή σύγχρονων εικαστικών, αλλά και μέσα από την παρουσία φοιτητών τουοι οποίοι εμπνεύστηκαν από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου αλλά και τα έργα του Ορφανού και πρότειναν νέες αναγνώσεις των ιστορικών τεκμηρίων και των εικαστικών έργων.Τη βραδιά πλαισίωσε μουσικό πρόγραμμα από το Απολλώνιο Ωδείο, προσθέτοντας έναν ακόμη τόνο ευαισθησίας και εξωστρέφειας σε μια διοργάνωση που έφερε σε δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικές μορφές τέχνης. Έτσι, ο χώρος του Αρχείου δεν λειτούργησε μόνο ως τόπος θέασης, αλλά ως ζωντανό πεδίο εμπειρίας, όπου η ιστορία, η εικαστική δημιουργία και η μουσική συναντήθηκαν με τρόπο ανοιχτό και συμμετοχικό.αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων και των αρχείων ως ανοιχτών χώρων που φέρνουν κοντά ανθρώπους, γενιές και διαφορετικές κοινότητες. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η παράλληλη εσπερίδα με θέμα «Δικαίωμα στη Γλώσσα και την Επικοινωνία», η οποία συνδιοργανώθηκε με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης Α΄ Αθήνας και τις ΔΙΠΕ Δ΄ Αθήνας, Λάρισας και Μαγνησίας και φιλοξενήθηκε στις 25 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Διομήδη.Αφορμή για τη θεματική της στάθηκε η απλή, αλλά δυνατή φράση ενός παιδιού: «Είναι δίκαιο τα παιδιά από άλλη χώρα να μην καταλαβαίνουν το μάθημα που τους λαλεί η κυρία; Ούτε ένα παραμύθι;». Ένα ερώτημα που μας θυμίζει ότι η πρόσβαση στη γλώσσα, στην επικοινωνία και στη συμμετοχή δεν είναι δεδομένη για όλους, αλλά αποτελεί ουσιαστικό ανθρώπινο δικαίωμα.Όταν η ιστορία συνδέεται με το σήμερα, ο πολιτισμός γίνεται πιο ζωντανός, πιο άμεσος και πιο κοντά σε όλους μας.Οι εκθέσεις καλλιτεχνών και φοιτητών της ΑΣΚΤ θα είναι ανοικτές έως τις 26/6 και η έκθεση για τον Λάμπρο Ορφανό έως τις 14.3.2027, με ελεύθερη είσοδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με το υλικό και τις ιδέες που ανέδειξε η φετινή διοργάνωση.Κεντρική φωτογραφία: «Λάμπρος Ορφανός: εκφάνσεις χαρακτικής»