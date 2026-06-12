Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γιάννης Μανιάτης: Μεγάλη τιμή και συγκίνηση από το Ίδρυμα που με έμαθε τα γράμματα του Μηχανικού

Σημειώνεται πως η αναγόρευση έγινε σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ, μετά από επίσης ομόφωνη εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, από την οποία αποφοίτησε το 1981